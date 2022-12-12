Россия изготовила за время войны 360 крылатых ракет – разведка

Представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий сообщил, что с начала широкомасштабного вторжения Россия смогла произвести 360 крылатых ракет - 240 высокоточных Х-101 и около 120 "Калибров".

Источник: The New York Times

Дословно: "Российские запасы самых современных высокоточных ракет исчерпываются, Скибицкий сообщил, что с начала войны российские оружейные заводы смогли произвести 240 высокоточных крылатых ракет Х-101 и около 120 крылатых ракет морского базирования "Калибр", что составляет около 40 новых ракет в месяц. Независимо подтвердить эти цифры не удалось".

Детали: По словам Скибицкого, Россия атакует Украину ракетами и бомбардировщиками, которые, скорее всего, оккупанты получили от Украины в 1990-х годах в рамках Будапештского меморандума, когда Украина отказалась от третьего в мире ядерного арсенала, в обмен на обеспечение суверенитета и территориальной целостности.

Согласно докладу, опубликованному на прошлой неделе Conflict Armament Research, несмотря на западные санкции, Россия продолжает производить новые высокоточные ракеты.