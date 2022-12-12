Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия изготовила за время войны 360 крылатых ракет – разведка

Алена МазуренкоПонедельник, 12 декабря 2022, 17:14
Россия изготовила за время войны 360 крылатых ракет – разведка
ВАДИМ СКИБИЦКИЙ. ФОТО MEDIACENTER.ORG.UA

Представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий сообщил, что с начала широкомасштабного вторжения Россия смогла произвести 360 крылатых ракет - 240 высокоточных Х-101 и около 120 "Калибров". 

Источник: The New York Times

Дословно: "Российские запасы самых современных высокоточных ракет исчерпываются, Скибицкий сообщил, что с начала войны российские оружейные заводы смогли произвести 240 высокоточных крылатых ракет Х-101 и около 120 крылатых ракет морского базирования "Калибр", что составляет около 40 новых ракет в месяц. Независимо подтвердить эти цифры не удалось".

Реклама:

Детали: По словам Скибицкого, Россия атакует Украину ракетами и бомбардировщиками, которые, скорее всего, оккупанты получили от Украины в 1990-х годах в рамках Будапештского меморандума, когда Украина отказалась от третьего в мире ядерного арсенала, в обмен на обеспечение суверенитета и территориальной целостности.

Согласно докладу, опубликованному на прошлой неделе Conflict Armament Research, несмотря на западные санкции, Россия продолжает производить новые высокоточные ракеты.

Темы: Росcияразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Росcия
Россияне потратили 60% времени и ресурсов на первую линию обороны, которую прорвали ВСУ — Тарнавский
Anadolu: ООН предлагает подключить "дочку" Россельхозбанка к SWIFT и разблокировать активы роскомпаний
ЕС: Политика Маска в отношении Twitter способствовала увеличению роспропаганды
Последние новости
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
ОбновленоРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
Все новости...
Реклама: