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У лікарні в Кремінній майже 100 поранених окупантів – Генштаб 

Альона Мазуренко Понеділок, 12 грудня 2022, 19:00
фото: генштаб

Генштаб повідомляє, що станом на вечір 12 грудня українська авіація завдали 4 удари по окупантах, ракетники і артилеристи уразили 2 пункти управління та 4 райони зосередження сил ворога.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони.

Протягом доби окупанти завдали 6 ракетних ударів, 4 з яких - по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області, а також здійснили обстріл з реактивних систем залпового вогню міста Херсон.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 4 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Українські ракетники і артилеристи уразили 2 пункти управління та 4 райони зосередження особового складу окупантів".

Деталі: На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.

ВІДЕО ДНЯ

Ворог продовжує обстрілювати українські населені пункти, зокрема окупанти завдали обстріли на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

Окупанти застосовували танки, міномети, ствольну та реактивну артилерію.

У Херсонській області та Херсоні є загиблі серед мирного населення, постраждала цивільна інфраструктура.

Крім того, російські окупанти продовжують грабувати об’єкти цивільної інфраструктури на тимчасово захопленій території Херсонської області.

Так, станом на 11 грудня поточного року, із населеного пункту Рубанівка було вивезено устаткування місцевих сільськогосподарських підприємств.

У Міжводному та Чорноморському, що у Криму, російська окупаційна влада активізувала адміністративно-поліцейські та контррозвідувальні заходи.

Противник продовжує зазнавати втрат. У місцевій лікарні Кремінної Луганської області знаходиться понад 100 військовослужбовців противника з пораненнями різного ступеня важкості.

З метою поповнення втрат в живій силі та доукомплектування підрозділів 1 армійського корпусу за мобілізацією призивають жінок. 28 осіб жінок вже призвано та направлено на підготовку Калінінським районним військовим комісаріатом міста Донецьк.

Теми: Генштабвійна
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