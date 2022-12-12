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В больнице в Кременной почти 100 раненых оккупантов – Генштаб 

Алена МазуренкоПонедельник, 12 декабря 2022, 18:00
В больнице в Кременной почти 100 раненых оккупантов – Генштаб 
фото: генштаб

Генштаб сообщает, что по состоянию на вечер 12 декабря украинская авиация нанесла 4 удара по оккупантам, ракетчики и артиллеристы поразили 2 пункта управления и 4 района сосредоточения сил врага.

Источник: Генштаб

Дословно: "Противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. На других направлениях враг пытается сдерживать действия подразделений Сил обороны.

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В течение суток оккупанты нанесли 6 ракетных ударов, 4 из которых - по гражданской инфраструктуре города Константиновка Донецкой области, а также осуществили обстрел из реактивных систем залпового огня города Херсон.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 2 пункта управления и 4 района сосредоточения личного состава оккупантов".

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Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

Враг продолжает обстреливать украинские населенные пункты, в частности оккупанты нанесли обстрелы на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях.

Оккупанты применяли танки, минометы, ствольную и реактивную артиллерию.

В Херсонской области и Херсоне есть погибшие среди мирного населения, пострадала гражданская инфраструктура.

Кроме того, российские оккупанты продолжают грабить объекты гражданской инфраструктуры на временно захваченной территории Херсонской области.

Так, по состоянию на 11 декабря текущего года, из населенного пункта Рубановка было вывезено оборудование местных сельскохозяйственных предприятий.

В Межводном и Черноморском, что в Крыму, российская оккупационная власть активизировала административно-полицейские и контрразведывательные мероприятия.

Противник продолжает нести потери. В местной больнице Кременной Луганской области находится более 100 военнослужащих противника с ранениями различной степени тяжести.

С целью пополнения потерь в живой силе и доукомплектования подразделений 1 армейского корпуса по мобилизации призывают женщин. 28 человек женщин уже призваны и направлены на подготовку Калининским районным военным комиссариатом города Донецк.

Темы: Генштабвойна
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