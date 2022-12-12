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Глава МЗС Угорщини пояснив, чому блокує новий пакет санкцій ЄС

"Європейська правда"Понеділок, 12 грудня 2022, 19:22

Угорщина на зустрічі міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу в понеділок виступила проти включення до санкційного списку кількох росіян, а також енергетичного сектора Росії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", оголосив глава угорського МЗС Петер Сійярто на пресконференції в понеділок.

Він повторив поширювану угорською стороною тезу, що вважає політику санкцій Європейського Союзу "провальною" і що "до цього часу вони заводили процес ухвалення рішень у Європі та її реакцію на війну в глухий кут".

За словами Сійярто, у понеділок увечері в Брюсселі відбудеться зустріч постійних представників ЄС, де до порядку денного буде повернуто дев’ятий пакет санкцій проти Росії.

Глава МЗС Угорщини зазначив, що під час попередніх дискусій Будапешт орієнтувався на те, щоб "не було завдано шкоди національним інтересам Угорщини та не було поставлено під загрозу постачання енергоносіїв", зокрема ядерної енергетики.

"Для нас було важливо, щоб цей пакет жодним чином не поставив під загрозу безпеку енергопостачання Угорщини. Для нас було важливо, щоб до пакета не було включено жодних додаткових санкцій, які б впливали на постачання нафти та природного газу, і на даний момент нам вдалося цього досягти", – зазначив він.

Також, додав Сійярто, Угорщина звернулася з проханням про виключення кількох осіб із санкційного списку, оскільки вважає, що "внесення певних російських урядовців до санкційного списку створює серйозні ризики, перекриваючи канали комунікації, які все ще залишаються відкритими".

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Очільник угорської дипломатії повторив, що переговори для вирішення війни в Україні необхідні, і "якщо ми накладемо санкції на політиків, які є важливими для діалогу, ми фактично відмовляємося від надії на мир, а відмовлятися від надії на мир означає бути на неправильному боці історії".

7 грудня в середу Єврокомісія оголосила про дев'ятий пакет санкцій проти Росії за розв’язану нею війну, який пропонує затвердити країнам-членам. Пізніше стало відомо, що Угорщина виступила проти запланованого нового пакета антиросійських санкцій.

Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що країни-члени Європейського Союзу ще не погодили дев'ятий санкційний пакет проти Росії, можливо, рішення буде в понеділок ввечері.

Теми: УгорщинасанкціїЄС
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