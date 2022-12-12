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Глава МИД Венгрии объяснил, почему блокирует новый пакет санкций ЕС

"Европейская правда"Понедельник, 12 декабря 2022, 19:22

Венгрия на встрече министров иностранных дел стран Европейского Союза в понедельник выступила против включения в санкционный список нескольких россиян, а также энергетического сектора России.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", объявил глава венгерского МИД Петер Сийярто на пресс-конференции в понедельник.

Он повторил распространяемый венгерской стороной тезис, что считает политику санкций Европейского Союза "провальной" и что "до сих пор они заводили процесс принятия решений в Европе и ее реакцию на войну в тупик".

По словам Сийярто, в понедельник вечером в Брюсселе состоится встреча постоянных представителей ЕС, где в повестку дня будет возвращен девятый пакет санкций против России.

Глава МИД Венгрии отметил, что во время предыдущих дискуссий Будапешт ориентировался на то, чтобы "не был нанесен ущерб национальным интересам Венгрии и не были поставлены под угрозу поставки энергоносителей", в частности ядерной энергетики.

"Для нас было важно, чтобы этот пакет никоим образом не поставил под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии. Для нас было важно, чтобы в пакет не было включено никаких дополнительных санкций, которые бы влияли на поставки нефти и природного газа, и на данный момент нам удалось этого достичь", - отметил он.

Также, добавил Сийярто, Венгрия обратилась с просьбой об исключении нескольких лиц из санкционного списка, поскольку считает, что "внесение определенных российских чиновников в санкционный список создает серьезные риски, перекрывая каналы коммуникации, которые все еще остаются открытыми".

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Глава венгерской дипломатии повторил, что переговоры для решения войны в Украине необходимы, и "если мы наложим санкции на политиков, которые являются важными для диалога, мы фактически отказываемся от надежды на мир, а отказываться от надежды на мир означает быть на неправильной стороне истории".

7 декабря в среду Еврокомиссия объявила о девятом пакете санкций против России за развязанную ею войну, который предлагает утвердить странам-членам. Позже стало известно, что Венгрия выступила против запланированного нового пакета антироссийских санкций.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что страны-члены Европейского Союза еще не согласовали девятый санкционный пакет против России, возможно, решение будет в понедельник вечером.

Темы: ВенгриясанкцииЕС
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