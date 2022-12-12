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Британія відкрита для надання Україні зброї більшої дальності – Воллес

"Європейська правда"Понеділок, 12 грудня 2022, 18:29

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що буде відкритим щодо постачання Україні систем озброєнь більшої дальності, якщо Росія продовжуватиме обстрілювати цивільні райони.

Про це він сказав, відповідаючи у парламенті на запитання колишнього прем'єр-міністра Бориса Джонсона, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Джонсон запитав Воллеса  про можливе постачання Києву ракетних систем більшої дальності для знищення або пошкодження місць запуску російських безпілотників.

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"Я постійно переглядаю системи озброєнь, які ми могли б надати. Ми також маємо на озброєнні потенційні системи озброєнь, які є більш дальнобійними, і якщо росіяни продовжуватимуть обстрілювати цивільні райони і намагатимуться порушити Женевські конвенції, то я буду відкритим для того, щоб побачити, що ми будемо робити далі", - сказав Воллес.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає безпідставною критику України за нібито удари по авіабазах на території Росії по бомбардувальниках, які використовувалися для знищення української енергетичної інфраструктури.

Теми: Велика БританіязброяУкраїна
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