Британія відкрита для надання Україні зброї більшої дальності – Воллес

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що буде відкритим щодо постачання Україні систем озброєнь більшої дальності, якщо Росія продовжуватиме обстрілювати цивільні райони.

Про це він сказав, відповідаючи у парламенті на запитання колишнього прем'єр-міністра Бориса Джонсона, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Джонсон запитав Воллеса про можливе постачання Києву ракетних систем більшої дальності для знищення або пошкодження місць запуску російських безпілотників.

"Я постійно переглядаю системи озброєнь, які ми могли б надати. Ми також маємо на озброєнні потенційні системи озброєнь, які є більш дальнобійними, і якщо росіяни продовжуватимуть обстрілювати цивільні райони і намагатимуться порушити Женевські конвенції, то я буду відкритим для того, щоб побачити, що ми будемо робити далі", - сказав Воллес.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає безпідставною критику України за нібито удари по авіабазах на території Росії по бомбардувальниках, які використовувалися для знищення української енергетичної інфраструктури.