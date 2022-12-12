Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Британия открыта для предоставления Украине оружия большей дальности – Уоллес

"Европейская правда"Понедельник, 12 декабря 2022, 18:29

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что будет открытым относительно поставок Украине систем вооружений большей дальности, если Россия будет продолжать обстреливать гражданские районы.

Об этом он сказал, отвечая в парламенте на вопрос бывшего премьер-министра Бориса Джонсона, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Джонсон спросил Уоллеса о возможной поставке Киеву ракетных систем большей дальности для уничтожения или повреждения мест запуска российских беспилотников.

Реклама:

"Я постоянно просматриваю системы вооружений, которые мы могли бы предоставить. Мы также имеем на вооружении потенциальные системы вооружений, которые являются более дальнобойными, и если россияне будут продолжать обстреливать гражданские районы и пытаться нарушить Женевские конвенции, то я буду открытым для того, чтобы увидеть, что мы будем делать дальше", - сказал Уоллес.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает безосновательной критику Украины за якобы удары по авиабазам на территории России по бомбардировщикам, которые использовались для уничтожения украинской энергетической инфраструктуры.

Темы: ВеликобританияоружиеУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Великобритания
Разведка Британии: В РФ не хватает желающих идти в армию, несмотря на зарплату и привилегии
Россия могла отменить учения "Запад" из-за недостатка солдат и техники − Британская разведка
Залужный обсуждал стратегию Украины на встрече с чиновниками НАТО – The Guardian
Последние новости
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
ОбновленоРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
Все новости...
Реклама: