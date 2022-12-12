Британия открыта для предоставления Украине оружия большей дальности – Уоллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что будет открытым относительно поставок Украине систем вооружений большей дальности, если Россия будет продолжать обстреливать гражданские районы.

Об этом он сказал, отвечая в парламенте на вопрос бывшего премьер-министра Бориса Джонсона, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Джонсон спросил Уоллеса о возможной поставке Киеву ракетных систем большей дальности для уничтожения или повреждения мест запуска российских беспилотников.

"Я постоянно просматриваю системы вооружений, которые мы могли бы предоставить. Мы также имеем на вооружении потенциальные системы вооружений, которые являются более дальнобойными, и если россияне будут продолжать обстреливать гражданские районы и пытаться нарушить Женевские конвенции, то я буду открытым для того, чтобы увидеть, что мы будем делать дальше", - сказал Уоллес.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает безосновательной критику Украины за якобы удары по авиабазам на территории России по бомбардировщикам, которые использовались для уничтожения украинской энергетической инфраструктуры.