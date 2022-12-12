Британия открыта для предоставления Украине оружия большей дальности – Уоллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что будет открытым относительно поставок Украине систем вооружений большей дальности, если Россия будет продолжать обстреливать гражданские районы.

Об этом он сказал, отвечая в парламенте на вопрос бывшего премьер-министра Бориса Джонсона, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Джонсон спросил Уоллеса о возможной поставке Киеву ракетных систем большей дальности для уничтожения или повреждения мест запуска российских беспилотников.

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"Я постоянно просматриваю системы вооружений, которые мы могли бы предоставить. Мы также имеем на вооружении потенциальные системы вооружений, которые являются более дальнобойными, и если россияне будут продолжать обстреливать гражданские районы и пытаться нарушить Женевские конвенции, то я буду открытым для того, чтобы увидеть, что мы будем делать дальше", - сказал Уоллес.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает безосновательной критику Украины за якобы удары по авиабазам на территории России по бомбардировщикам, которые использовались для уничтожения украинской энергетической инфраструктуры.