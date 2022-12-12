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Троє піротехніків загинули і двоє поранені під час розмінування Костянтинівки

Олена РощінаПонеділок, 12 грудня 2022, 18:47
Троє піротехніків загинули і двоє поранені під час розмінування Костянтинівки
Піротехніки, які загинули в Костянтинівці, фото ДСНС

Під час розмінування у місті Костянтинівка в Донецькій області 12 грудня троє піротехніків Державної служби з надзвичайних ситуацій України загинули, за життя ще двох рятувальників борються лікарі.

Джерело: ДСНС України

Дослівно: "Пекучий біль і гіркий смуток війни знову чорним крилом торкнувся рятувальників. Під час виконання завдань за призначенням загинули троє піротехніків ДСНС Донеччини".

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Деталі: Трагедія сталася 12 грудня, під час проведення робіт з розмінування у м. Костянтинівка Краматорського району. Там здетонував вибухонебезпечний предмет.

У результаті цього загинули:

  • начальник відділення піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення (АРЗ СП) Євген Сагайда 1998 р.н.;
  • начальник відділення підводного розмінування АРЗ СП Головного управління Олександр Кулініч 2000 р.н.;
  • старший водій-сапер відділення піротехнічних робіт АРЗ СП Головного управління  Максим Лизя 1979 р.н.

Ще двоє піротехніків поранені, лікарі борються за їхні життя.

ВІДЕО ДНЯ

ДСНС висловила співчуття рідним, близьким та друзям рятувальників. 

Теми: розмінуванняКостянтинівкаДонецька областьДСНС
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