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Троє піротехніків загинули і двоє поранені під час розмінування Костянтинівки

Олена РощінаПонеділок, 12 грудня 2022, 19:47
Піротехніки, які загинули в Костянтинівці, фото ДСНС

Під час розмінування у місті Костянтинівка в Донецькій області 12 грудня троє піротехніків Державної служби з надзвичайних ситуацій України загинули, за життя ще двох рятувальників борються лікарі.

Джерело: ДСНС України

Дослівно: "Пекучий біль і гіркий смуток війни знову чорним крилом торкнувся рятувальників. Під час виконання завдань за призначенням загинули троє піротехніків ДСНС Донеччини".

Деталі: Трагедія сталася 12 грудня, під час проведення робіт з розмінування у м. Костянтинівка Краматорського району. Там здетонував вибухонебезпечний предмет.

У результаті цього загинули:

  • начальник відділення піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення (АРЗ СП) Євген Сагайда 1998 р.н.;
  • начальник відділення підводного розмінування АРЗ СП Головного управління Олександр Кулініч 2000 р.н.;
  • старший водій-сапер відділення піротехнічних робіт АРЗ СП Головного управління  Максим Лизя 1979 р.н.

Ще двоє піротехніків поранені, лікарі борються за їхні життя.

ДСНС висловила співчуття рідним, близьким та друзям рятувальників. 

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Теми: розмінуванняКостянтинівкаДонецька областьДСНС
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