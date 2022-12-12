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Трое пиротехников погибли и двое ранены во время разминирования Константиновки

Елена РощинаПонедельник, 12 декабря 2022, 19:47
Пиротехники, которые погибли в Константиновке, фото ГСЧС

Во время разминирования в городе Константиновка в Донецкой области 12 декабря трое пиротехников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины погибли, за жизнь еще двух спасателей борются врачи.

Источник: ГСЧС Украины

Дословно: "Жгучая боль и горькая печаль войны снова черным крылом коснулась спасателей. Во время выполнения задач по назначению погибли трое пиротехников ГСЧС Донецкой области".

Детали: Трагедия произошла 12 декабря, во время проведения работ по разминированию в г. Константиновка Краматорского района. Там сдетонировал взрывоопасный предмет.

В результате этого погибли:

  • начальник отделения пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения (АСО СН) Евгений Сагайда 1998 г.р.;
  • начальник отделения подводного разминирования АСО СН Главного управления Александр Кулинич 2000 г.р.;
  • старший водитель-сапер отделения пиротехнических работ АСО СН Главного управления Максим Лизя 1979 г.р.

Еще двое пиротехников ранены, врачи борются за их жизни.

ГСЧС выразила соболезнования родным, близким и друзьям спасателей.

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Темы: разминированиеКонстантиновкаДонецкая областьГСЧС
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