Украинцы собрали 230 миллионов на "Black box" для разведки

Фонд "Вернись живым" вместе с блогером Игорем Лаченковым собрали 230 миллионов гривен на "Black box" для Главного управления разведки.

Источник: Фонд "Вернись живым"

Дословно: "Вместе с волонтером и блогером Игорем Лаченковым и тысячами неравнодушных на наш секретный проект с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины удалось аккумулировать более 230 000 000 грн".

Детали: Более 15 миллионов гривен (414 тыс. долларов - ред.) задонатил партнер фонда, который решил сохранить анонимность.

Сбор открыли 15 ноября. Начальник ГУР генерал-майор Кирилл Буданов тогда заявил, что не может раскрыть информацию о том, что будет в "Black box".

Прямая речь Буданова: "Учитывая секретность, мы не можем раскрыть деталей этого сотрудничества, но его результаты точно отразятся на поле боя. По нашим подсчетам, только за октябрь проект, который мы между собой называем "Black box", нанес России ущерб на миллионы долларов".

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Также продолжается сбор "Украинской правды" совместно с "Вернись живым".

"УП" вместе с фондом собирает 1 200 000 гривен на оборудованные тепловизорами мобильные комплексы наблюдения.

Осталось собрать еще 74 696 гривен. Присоединиться к сбору можно по ссылке.