Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС ввів нові санкції проти Ірану через постачання Росії безпілотників

"Європейська правда"Понеділок, 12 грудня 2022, 19:57
Прапор Ірану, фото Getty Images

ЄС запровадив санкції проти іранських військових та бізнесменів, а також чотирьох компаній, пов'язаних із виробництвом безпілотників, які Іран постачає Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на рішення Ради ЄС у понеділок.

"Сьогодні Рада також додала чотирьох фізичних та чотирьох юридичних осіб до списку осіб, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи за підрив чи загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Це зроблено у зв'язку з їх роллю у розробці та постачанні безпілотних літальних апаратів (БПЛА), які використовуються Росією у війні проти України", - йдеться у рішенні. 

Рада ЄС також повідомила про свій намір запровадити обмежувальні заходи щодо ще однієї організації на тих самих підставах.

Під санкції потрапив Юсеф Абуталебі, керуючий директор компанії Mado. Двигуни виробництва Mado були виявлені на іранських БПЛА Shahed-136, які використовувала Російська Федерація у війні проти України.

Також у списку Алі Реза Балалі, бригадний генерал і офіцер Корпусу вартових ісламської революції, бригадний генерал Абдолла Мехрабі, голова Аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції, бригадний генерал Хамід Вахеді, головнокомандувач ВПС Ірану.

Вахеді на своїй посаді бере участь у прийнятті рішень, які стосуються іранської програми безпілотних літальних апаратів, експорту БПЛА та оборонного співробітництво з Російською Федерацією в цій галузі, відзначається у рішенні.

ВІДЕО ДНЯ

У списку юридичних осіб - іранська компанія DAMA, що бере участь у дослідженнях, розробці та виробництві іранської програми БПЛА Shahed-171, науково-дослідна джихадистська організація  Корпусу вартових ісламської революції (IRGC SSJO), підрозділ, який розробляє та виробляє наземні радари, системи зв'язку, зброю, бойові машини та засоби електронної кібервійни, вже загадана вище компанія Mado та компанія Paravar Pars, що виробляє безпілотні літальні апарати (БПЛА) для Повітряно-космічних сил Корпусу вартових Ісламської революції.

Обмежувальні заходи ЄС включають заморожування активів, заборону на поїздки до ЄС та заборону надання коштів або економічних ресурсів особам, включеним до переліку.

Нагадаємо, британська розвідка очікує зростання військової підтримки російських військ Іраном у найближчі місяці.

Днями Сполучені Штати вирішили запровадити санкції проти Повітряно-космічних сил Росії та інших російських установ через їхню причетність до незаконної закупівлі у Ірану безпілотників та їхнього використання у війні в Україні.

Крім того, ЄС розширив санкції проти Ірану у зв’язку з придушенням протестів, додавши до чорного списку 20 осіб та 1 юридичну особу.

Теми: ЄСРосіяІрансанкції
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський підписав закон про ліквідацію ОАСК

США готуються відправити Україні ЗРК Patriot – CNN

ВВП України може впасти до 50% у разі продовження атак Росії на інфраструктуру – прем’єр

Рада ухвалила скандальний законопроєкт про реформу містобудування

У скандальному ОАСК відреагували на ліквідацію суду

Парламент схвалив закон про медіа, потрібний для руху в ЄС

Усі новини...
ЄС
Міністри ЄС не змогли погодити 9-ий пакет санкцій проти Росії
Глава МЗС Угорщини пояснив, чому блокує новий пакет санкцій ЄС
Косово подасть заявку на вступ до ЄС 15 грудня - ЗМІ
Останні новини
22:08
Прокуратура просить три роки умовного ув'язнення для Саркозі у "справі про прослуховування"
22:01
відеоПродали останній браслет з "Азовсталі", їх купили у 44 країни
21:59
В Ізюмі виступив відомий піаніст Даріус Мажинтас
21:48
З початку грудня удвічі побільшало пожеж, пов'язаних зі обігрівачами, печами і пальниками
21:32
Богдан Бенюк вирішує долю вистав за Горьким та Булгаковим в Театрі на Подолі
21:29
Німеччина надасть Україні 50 млн євро допомоги для зими
21:12
"Укрнафта" переходить на державну систему закупівель Prozorro
20:59
ЄС занепокоєний блокадою азербайджанцями Лачинського коридору
20:55
Кулеба: Росія може повторити спробу великого наступу в січні-лютому
20:51
Єврокомісія дасть Естонії 10 млн євро на допомогу українським біженцям
Усі новини...