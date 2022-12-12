Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄС ввів нові санкції проти Ірану через постачання Росії безпілотників

"Європейська правда"Понеділок, 12 грудня 2022, 18:57
ЄС ввів нові санкції проти Ірану через постачання Росії безпілотників
Прапор Ірану, фото Getty Images

ЄС запровадив санкції проти іранських військових та бізнесменів, а також чотирьох компаній, пов'язаних із виробництвом безпілотників, які Іран постачає Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на рішення Ради ЄС у понеділок.

"Сьогодні Рада також додала чотирьох фізичних та чотирьох юридичних осіб до списку осіб, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи за підрив чи загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Це зроблено у зв'язку з їх роллю у розробці та постачанні безпілотних літальних апаратів (БПЛА), які використовуються Росією у війні проти України", - йдеться у рішенні. 

Реклама:

Рада ЄС також повідомила про свій намір запровадити обмежувальні заходи щодо ще однієї організації на тих самих підставах.

Під санкції потрапив Юсеф Абуталебі, керуючий директор компанії Mado. Двигуни виробництва Mado були виявлені на іранських БПЛА Shahed-136, які використовувала Російська Федерація у війні проти України.

Також у списку Алі Реза Балалі, бригадний генерал і офіцер Корпусу вартових ісламської революції, бригадний генерал Абдолла Мехрабі, голова Аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції, бригадний генерал Хамід Вахеді, головнокомандувач ВПС Ірану.

ВІДЕО ДНЯ

Вахеді на своїй посаді бере участь у прийнятті рішень, які стосуються іранської програми безпілотних літальних апаратів, експорту БПЛА та оборонного співробітництво з Російською Федерацією в цій галузі, відзначається у рішенні.

У списку юридичних осіб - іранська компанія DAMA, що бере участь у дослідженнях, розробці та виробництві іранської програми БПЛА Shahed-171, науково-дослідна джихадистська організація  Корпусу вартових ісламської революції (IRGC SSJO), підрозділ, який розробляє та виробляє наземні радари, системи зв'язку, зброю, бойові машини та засоби електронної кібервійни, вже загадана вище компанія Mado та компанія Paravar Pars, що виробляє безпілотні літальні апарати (БПЛА) для Повітряно-космічних сил Корпусу вартових Ісламської революції.

Обмежувальні заходи ЄС включають заморожування активів, заборону на поїздки до ЄС та заборону надання коштів або економічних ресурсів особам, включеним до переліку.

Нагадаємо, британська розвідка очікує зростання військової підтримки російських військ Іраном у найближчі місяці.

Днями Сполучені Штати вирішили запровадити санкції проти Повітряно-космічних сил Росії та інших російських установ через їхню причетність до незаконної закупівлі у Ірану безпілотників та їхнього використання у війні в Україні.

Крім того, ЄС розширив санкції проти Ірану у зв’язку з придушенням протестів, додавши до чорного списку 20 осіб та 1 юридичну особу.

Теми: ЄСРосіяІрансанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
ЄС
Фон дер Ляєн запропонувала на посаду єврокомісара главу МЗС Нідерландів
"Не зосереджені на даті": Єврокомісія не готова до розширення ЄС до 2030 року
Кулеба розкритикував наміри держав ЄС продовжити заборону на зерно з України
Останні новини
02:49
оновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: