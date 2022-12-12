ЄС ввів нові санкції проти Ірану через постачання Росії безпілотників

ЄС запровадив санкції проти іранських військових та бізнесменів, а також чотирьох компаній, пов'язаних із виробництвом безпілотників, які Іран постачає Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на рішення Ради ЄС у понеділок.

"Сьогодні Рада також додала чотирьох фізичних та чотирьох юридичних осіб до списку осіб, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи за підрив чи загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Це зроблено у зв'язку з їх роллю у розробці та постачанні безпілотних літальних апаратів (БПЛА), які використовуються Росією у війні проти України", - йдеться у рішенні.

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Рада ЄС також повідомила про свій намір запровадити обмежувальні заходи щодо ще однієї організації на тих самих підставах.

Під санкції потрапив Юсеф Абуталебі, керуючий директор компанії Mado. Двигуни виробництва Mado були виявлені на іранських БПЛА Shahed-136, які використовувала Російська Федерація у війні проти України.

Також у списку Алі Реза Балалі, бригадний генерал і офіцер Корпусу вартових ісламської революції, бригадний генерал Абдолла Мехрабі, голова Аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції, бригадний генерал Хамід Вахеді, головнокомандувач ВПС Ірану.

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Вахеді на своїй посаді бере участь у прийнятті рішень, які стосуються іранської програми безпілотних літальних апаратів, експорту БПЛА та оборонного співробітництво з Російською Федерацією в цій галузі, відзначається у рішенні.

У списку юридичних осіб - іранська компанія DAMA, що бере участь у дослідженнях, розробці та виробництві іранської програми БПЛА Shahed-171, науково-дослідна джихадистська організація Корпусу вартових ісламської революції (IRGC SSJO), підрозділ, який розробляє та виробляє наземні радари, системи зв'язку, зброю, бойові машини та засоби електронної кібервійни, вже загадана вище компанія Mado та компанія Paravar Pars, що виробляє безпілотні літальні апарати (БПЛА) для Повітряно-космічних сил Корпусу вартових Ісламської революції.

Обмежувальні заходи ЄС включають заморожування активів, заборону на поїздки до ЄС та заборону надання коштів або економічних ресурсів особам, включеним до переліку.

Нагадаємо, британська розвідка очікує зростання військової підтримки російських військ Іраном у найближчі місяці.

Днями Сполучені Штати вирішили запровадити санкції проти Повітряно-космічних сил Росії та інших російських установ через їхню причетність до незаконної закупівлі у Ірану безпілотників та їхнього використання у війні в Україні.

Крім того, ЄС розширив санкції проти Ірану у зв’язку з придушенням протестів, додавши до чорного списку 20 осіб та 1 юридичну особу.