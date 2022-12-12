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ЕС ввел новые санкции против Ирана из-за поставок России беспилотников

"Европейская правда"Понедельник, 12 декабря 2022, 18:57
ЕС ввел новые санкции против Ирана из-за поставок России беспилотников
Флаг Ирана, фото Getty Images

ЕС ввел санкции против иранских военных и бизнесменов, а также против четырех компаний, связанных с производством беспилотников, которые Иран поставляет Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на решение Совета ЕС в понедельник.

"Сегодня Совет также добавил четырех физических и четырех юридических лиц в список лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Это сделано в связи с их ролью в разработке и поставке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые используются Россией в войне против Украины", - говорится в решении. 

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Совет ЕС также сообщил о своем намерении ввести ограничительные меры в отношении еще одной организации на тех же основаниях.

Под санкции попал Юсеф Абуталеби, управляющий директор компании Mado. Двигатели производства Mado были обнаружены на иранских БПЛА Shahed-136, которые использовала Российская Федерация в войне против Украины.

Также в списке Али Реза Балали, бригадный генерал и офицер Корпуса стражей исламской революции, бригадный генерал Абдолла Мехраби, глава Аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции, бригадный генерал Хамид Вахеди, главнокомандующий ВВС Ирана.

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Вахеди на своей должности участвует в принятии решений, касающихся иранской программы беспилотных летательных аппаратов, экспорта БПЛА и оборонного сотрудничества с Российской Федерацией в этой области, отмечается в решении.

В списке юридических лиц - иранская компания DAMA, участвующая в исследованиях, разработке и производстве иранской программы БПЛА Shahed-171, научно-исследовательская джихадистская организация Корпуса стражей исламской революции (IRGC SSJO), подразделение, которое разрабатывает и производит наземные радары, системы связи, оружие, боевые машины и средства электронной кибервойны, уже упомянутая выше компания Mado и компания Paravar Pars, производящая беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для Воздушно-космических сил Корпуса стражей Исламской революции.

Кроме того, ЕС расширил санкции против Ирана в связи с подавлением протестов, добавив в черный список 20 человек и 1 юридическое лицо.

Ограничительные меры ЕС включают замораживание активов, запрет на поездки в ЕС и запрет предоставления средств или экономических ресурсов лицам, включенным в перечень.

Напомним, британская разведка ожидает роста военной поддержки российских войск Ираном в ближайшие месяцы.

На днях Соединенные Штаты решили ввести санкции против Воздушно-космических сил России и других российских учреждений из-за их причастности к незаконной закупке у Ирана беспилотников и их использования в войне в Украине.

Темы: ЕСРосcияИрансанкции
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