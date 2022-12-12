Міністри ЄС не змогли погодити 9-ий пакет санкцій проти Росії

Країни Європейського Союзу не змогли погодити дев’ятий пакет санкцій проти Росії на засіданні міністрів закордонних справ.

Про це заявив у понеділок верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель, повідомляє "Європейська правда".

"Міністри не досягли домовленості, але я сподіваюся, що цього тижня її буде досягнуто", - сказав Боррель на брифінгу після зустрічі зі своїми колегами з ЄС у Брюсселі.

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Пізніше він уточнив, що проблема з погодженням полягає не в якійсь конкретній країні-члені ЄС.

"Немає 100-відсоткової домовленості. Це означає, що деякі країни-члени не згодні. Я не можу вдаватися в деталі і вказувати: ось ця чи ця (країна. - Ред.). Ми продовжимо… Та я повністю впевнений, що ми досягнемо домовленості. Проблема не в одному конкретному члені. Це проблема певного роду винятків, які можуть бути введені, щоб ми були впевнені, що наші санкції не матимуть побічних ефектів, і що у той же час ми не спустошуємо ефективність санкцій", - додав він.

7 грудня в середу Єврокомісія запропонувала дев'ятий пакет санкцій проти Росії за розв’язану нею війну, який пропонує затвердити країнам-членам.

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Єврокомісія запропонувала санкції проти ще трьох російських банків та додаткові експортні обмеження для товарів подвійного призначення, а також підготувала заходи для ускладнення Росії доступу до безпілотників.

Також пропозиція передбачала блокування ще чотирьох російських телеканалів в ефірі та на усіх платформах.

Пізніше стало відомо, що Угорщина виступила проти запланованого нового пакета антиросійських санкцій.