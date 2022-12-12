Министры ЕС не смогли согласовать 9-й пакет санкций против России
Страны Европейского Союза не смогли согласовать девятый пакет санкций против России на заседании министров иностранных дел.
Об этом заявил в понедельник верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, сообщает "Европейская правда".
"Министры не достигли договоренности, но я надеюсь, что на этой неделе она будет достигнута", - сказал Боррель на брифинге после встречи со своими коллегами из ЕС в Брюсселе.
Позже он уточнил, что проблема согласования заключается не в какой-то конкретной стране-члене ЕС.
"Нет 100-процентной договоренности. Это означает, что некоторые страны-члены не согласны. Я не могу вдаваться в детали и указывать: вот эта или эта (страна. - Ред.). Мы продолжим... Но я полностью уверен, что мы достигнем договоренности. Проблема не в одном конкретном члене. Это проблема определенного рода исключений, которые могут быть введены, чтобы мы были уверены, что наши санкции не будут иметь побочных эффектов, и что в то же время мы не опустошаем эффективность санкций", - добавил он.
7 декабря в среду Еврокомиссия предложила девятый пакет санкций против России, который предлагает утвердить странам-членам.
Еврокомиссия предложила санкции против еще трех российских банков и дополнительные экспортные ограничения для товаров двойного назначения, а также подготовила меры по усложнению доступа к беспилотникам России.
Также предложение предполагало блокировку еще четырех российских телеканалов в эфире и на всех платформах.
Позже стало известно, что Венгрия выступила против планируемого нового пакета антироссийских санкций.