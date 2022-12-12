G7 створить платформу координації фінансової допомоги Україні, обіцяє більше засобів ППО

Лідери "Групи семи" на віртуальній зустрічі в понеділок, у якій також брав участь президент Володимир Зеленський, домовилися продовжувати підтримку України, зокрема фінансову, в її повномасштабній війні з Росією.

Про це йдеться у спільній заяві глав держав G7, що є в розпорядженні "Європейської правди".

Лідери "Групи семи" засудили удари Росії по цивільній та енергетичній інфраструктурі України, що вони назвали воєнним злочином, та пообіцяли останній допомогу з відновленням пошкоджених об’єктів.

"Не повинно бути безкарності за воєнні злочини та інші звірства. Ми притягнемо президента (Росії Володимира) Путіна та відповідальних за це осіб до відповідальності згідно з міжнародним правом", – наголошується в заяві.

Також глави держав G7 засудили "безвідповідальну ядерна риторика Росії" та попередили, що "будь-яке застосування хімічної, біологічної або ядерної зброї матиме серйозні наслідки" для неї.

У їхній заяві також оголошується, що для підтримки відновлення України "Група семи" створить "багатосторонню донорську координаційну платформу разом з Україною та нашими міжнародними партнерами".

"За допомогою цієї платформи ми координуватимемо існуючі механізми для надання поточної короткострокової та довгострокової підтримки", – пояснюється далі. При платформі буде створено секретаріат, а також будуть призначені представники від урядів G7, перша зустріч яких планується на січень 2023 року.

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У військовому плані "Група семи" обіцяє й надалі координувати зусилля щодо задоволення нагальних потреб України у військовій та оборонній техніці, "приділяючи особливу увагу забезпеченню України системами та засобами протиповітряної оборони".

Також G7 рішуче засуджує окупацію та мілітаризацію Росією Запорізької атомної електростанції, викрадення та жорстоке поводження з її українським персоналом, а також навмисну дестабілізацію роботи АЕС.

Нагадаємо, наприкінці листопада міністри юстиції держав "Групи семи" провели першу в історії зустріч, за підсумками якої домовилися координувати розслідування воєнних злочинів в Україні у зв’язку з повномасштабним російським вторгненням.