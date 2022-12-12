G7 создаст платформу координации финансовой помощи Украине, обещает больше средств ПВО

Лидеры "Группы семи" на виртуальной встрече в понедельник, в которой также принимал участие президент Владимир Зеленский, договорились продолжать поддержку Украины, в частности финансовую, в ее полномасштабной войне с Россией.

Об этом говорится в совместном заявлении глав государств G7, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

Лидеры "Группы семи" осудили удары России по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины, что они назвали военным преступлением, и пообещали последней помощь с восстановлением поврежденных объектов.

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"Не должно быть безнаказанности за военные преступления и другие зверства. Мы привлечем президента (России Владимира) Путина и ответственных за это лиц к ответственности в соответствии с международным правом", - отмечается в заявлении.

Также главы государств G7 осудили "безответственную ядерную риторику России" и предупредили, что "любое применение химического, биологического или ядерного оружия будет иметь серьезные последствия" для нее.

В их заявлении также объявляется, что для поддержки восстановления Украины "Группа семи" создаст "многостороннюю донорскую координационную платформу вместе с Украиной и нашими международными партнерами".

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"С помощью этой платформы мы будем координировать существующие механизмы для предоставления текущей краткосрочной и долгосрочной поддержки", - поясняется далее. При платформе будет создан секретариат, а также будут назначены представители от правительств G7, первая встреча которых планируется на январь 2023 года.

В военном плане "Группа семи" обещает и в дальнейшем координировать усилия по удовлетворению насущных потребностей Украины в военной и оборонной технике, "уделяя особое внимание обеспечению Украины системами и средствами противовоздушной обороны".

Также G7 решительно осуждает оккупацию и милитаризацию Россией Запорожской атомной электростанции, похищение и жестокое обращение с ее украинским персоналом, а также умышленную дестабилизацию работы АЭС.

Напомним, в конце ноября министры юстиции государств "Группы семи" провели первую в истории встречу, по итогам которой договорились координировать расследование военных преступлений в Украине в связи с полномасштабным российским вторжением.