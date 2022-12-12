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США успішно випробували прототип гіперзвукової ракети класу "повітря-земля"

Понеділок, 12 грудня 2022, 20:51

З авіабази Військово-повітряних сил США Еглін винищувачем B-52H Stratofortress було здійснено перший успішний пуск повноцінного прототипу універсальної гіперзвукової ракети AGM-183A.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Запуск було здійснено ще 9 грудня біля узбережжя Південної Каліфорнії. Випробування стало першим запуском повноцінного прототипу ракети, тоді як попередні були зосереджені на перевірці працездатності прискорювача.

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Після відокремлення від літака ракета досягла швидкості, що в п'ять разів перевищує швидкість звуку, завершила свій політ і вибухнула в районі призначення.

Розробкою AGM-183 ARRW з 2018 року займається американська компанія Lockheed Martin. Стверджується, що теоретично ракета може досягати швидкості у 20 Махів (тобто у 20 разів більше, ніж швидкість звуку).

Попередні успішні випробування ракети відбулися у травні й липні 2022 року. Крім того, в жовтні Військово-морські сили й Армія США здійснили успішний запуск ракети з обладнанням для проведення майже десятка експериментів із гіперзвуковою зброєю.

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Гіперзвукова зброя запускається зі швидкістю, що принаймні вп’ятеро перевищує швидкість звуку (приблизно 300 метрів на секунду). Вона вважається новим поколінням озброєння, яке позбавляє противника часу на реагування й робить неефективними традиційні засоби протиракетної оборони.

США в прискореному порядку розробляє гіперзвукову зброю після того, як його суперники – Росія та Китай – уже повідомляли про її успішні випробування й узяття на озброєння.

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