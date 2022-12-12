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США успішно випробували прототип гіперзвукової ракети класу "повітря-земля"

Понеділок, 12 грудня 2022, 21:51

З авіабази Військово-повітряних сил США Еглін винищувачем B-52H Stratofortress було здійснено перший успішний пуск повноцінного прототипу універсальної гіперзвукової ракети AGM-183A.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Запуск було здійснено ще 9 грудня біля узбережжя Південної Каліфорнії. Випробування стало першим запуском повноцінного прототипу ракети, тоді як попередні були зосереджені на перевірці працездатності прискорювача.

Після відокремлення від літака ракета досягла швидкості, що в п'ять разів перевищує швидкість звуку, завершила свій політ і вибухнула в районі призначення.

Розробкою AGM-183 ARRW з 2018 року займається американська компанія Lockheed Martin. Стверджується, що теоретично ракета може досягати швидкості у 20 Махів (тобто у 20 разів більше, ніж швидкість звуку).

Попередні успішні випробування ракети відбулися у травні й липні 2022 року. Крім того, в жовтні Військово-морські сили й Армія США здійснили успішний запуск ракети з обладнанням для проведення майже десятка експериментів із гіперзвуковою зброєю.

Гіперзвукова зброя запускається зі швидкістю, що принаймні вп’ятеро перевищує швидкість звуку (приблизно 300 метрів на секунду). Вона вважається новим поколінням озброєння, яке позбавляє противника часу на реагування й робить неефективними традиційні засоби протиракетної оборони.

ВІДЕО ДНЯ

США в прискореному порядку розробляє гіперзвукову зброю після того, як його суперники – Росія та Китай – уже повідомляли про її успішні випробування й узяття на озброєння.

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