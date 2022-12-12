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США успешно испытали прототип гиперзвуковой ракеты класса "воздух-земля"

Понедельник, 12 декабря 2022, 21:51

С авиабазы Военно-воздушных сил США Эглин истребителем B-52H Stratofortress был осуществлен первый успешный пуск полноценного прототипа универсальной гиперзвуковой ракеты AGM-183A.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Запуск был осуществлен еще 9 декабря у побережья Южной Калифорнии. Испытания стало первым запуском полноценного прототипа ракеты, тогда как предыдущие были сосредоточены на проверке работоспособности ускорителя.

После отделения от самолета ракета достигла скорости, в пять раз превышающей скорость звука, завершила свой полет и взорвалась в районе назначения.

Разработкой AGM-183 ARRW с 2018 года занимается американская компания Lockheed Martin. Утверждается, что теоретически ракета может достигать скорости в 20 Махов (то есть в 20 раз больше, чем скорость звука).

Предыдущие успешные испытания ракеты состоялись в мае и июле 2022 года. Кроме того, в октябре Военно-морские силы и Армия США осуществили успешный запуск ракеты с оборудованием для проведения почти десятка экспериментов с гиперзвуковым оружием.

Гиперзвуковое оружие запускается со скоростью, по крайней мере в пять раз превышающей скорость звука (примерно 300 метров в секунду). Оно считается новым поколением вооружения, которое лишает противника времени на реагирование и делает неэффективными традиционные средства противоракетной обороны.

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США в ускоренном порядке разрабатывает гиперзвуковое оружие после того, как его соперники - Россия и Китай - уже сообщали о его успешных испытаниях и взятии на вооружение.

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