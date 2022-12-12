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Під окупованим Мелітополем підірвали міст

Олена РощінаПонеділок, 12 грудня 2022, 22:10
Міст під Мелітополем пошкоджено, скриншот

У передмісті окупованого Мелітополя в Запорізькій області підірвали міст, яким російські загарбники перевозили військову техніку зі східного напрямку, у результаті чого просіло дорожнє полотно.

Джерело: міський голова Мелітополя Іван Федоров, РІА Мелітополь, РИА Новости

Пряма мова Федорова: "У Мелітополі "втомився" міст, який з’єднував місто із селом Костянтинівка. Це один зі стратегічно важливих мостів після "втоми" Кримського мосту. Саме через нього окупанти перевозили військову техніку зі східного напрямку. Що ж, недорогі рашисти, ЗСУ вже поруч. Тікати будете не озираючись!".

Деталі: "РІА Мелітополь" повідомляє, що одразу після вибухів на мосту в Мелітополі в окремих частинах міста окупанти почали глушити зв'язок та інтернет. 

Російське "РИА Новости" з посиланням на окупантів повідомило, що, за попередніми даними, біля опори мосту в селі Костянтинівка в передмісті Мелітополя заклали вибухівку. 

За даними окупантів, "міст вистояв, але серйозно просіло дорожнє полотно".

ВІДЕО ДНЯ

Рух мостом поки призупинено.

Теми: МелітопольЗапорізька областьокупаціяпартизани
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