Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Під окупованим Мелітополем підірвали міст

Олена РощінаПонеділок, 12 грудня 2022, 21:10
Під окупованим Мелітополем підірвали міст
Міст під Мелітополем пошкоджено, скриншот

У передмісті окупованого Мелітополя в Запорізькій області підірвали міст, яким російські загарбники перевозили військову техніку зі східного напрямку, у результаті чого просіло дорожнє полотно.

Джерело: міський голова Мелітополя Іван Федоров, РІА Мелітополь, РИА Новости

Пряма мова Федорова: "У Мелітополі "втомився" міст, який з’єднував місто із селом Костянтинівка. Це один зі стратегічно важливих мостів після "втоми" Кримського мосту. Саме через нього окупанти перевозили військову техніку зі східного напрямку. Що ж, недорогі рашисти, ЗСУ вже поруч. Тікати будете не озираючись!".

Реклама:

Деталі: "РІА Мелітополь" повідомляє, що одразу після вибухів на мосту в Мелітополі в окремих частинах міста окупанти почали глушити зв'язок та інтернет. 

Російське "РИА Новости" з посиланням на окупантів повідомило, що, за попередніми даними, біля опори мосту в селі Костянтинівка в передмісті Мелітополя заклали вибухівку. 

ВІДЕО ДНЯ

За даними окупантів, "міст вистояв, але серйозно просіло дорожнє полотно".

Рух мостом поки призупинено.

Теми: МелітопольЗапорізька областьокупаціяпартизани
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Мелітополь
Біля Мелітополя другий день поспіль лунають вибухи – мер
Окупанти посилюють контроль на блокпостах у Мелітополі – мер
WP: Розвідка США вважає, що ЗСУ не досягнуть ключової мети наступу цього літа
Останні новини
02:49
оновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: