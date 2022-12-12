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Под оккупированным Мелитополем взорвали мост

Елена РощинаПонедельник, 12 декабря 2022, 21:10
Под оккупированным Мелитополем взорвали мост
Мост под Мелитополем поврежден, скриншот

В пригороде оккупированного Мелитополя в Запорожской области взорвали мост, по которому российские захватчики перевозили военную технику с восточного направления, в результате чего просело дорожное полотно.

Источник: городской глава Мелитополя Иван Федоров, РИА Мелитополь, РИА Новости

Прямая речь Федорова: "В Мелитополе "устал" мост, который соединял город с селом Константиновка. Это один из стратегически важных мостов после "усталости" Крымского моста. Именно через него оккупанты перевозили военную технику с восточного направления. Что ж, недорогие рашисты, ВСУ уже рядом. Бежать будете не оглядываясь!".

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Детали: "РИА Мелитополь" сообщает, что сразу после взрывов на мосту в Мелитополе в отдельных частях города оккупанты начали глушить связь и интернет. 

Российское "РИА Новости" со ссылкой на оккупантов сообщило, что, по предварительным данным, возле опоры моста в селе Константиновка в пригороде Мелитополя заложили взрывчатку. 

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По данным оккупантов, "мост выстоял, но серьезно просело дорожное полотно". 

Движение по мосту пока приостановлено.

Темы: МелитопольЗапорожская областьоккупацияпартизаны
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