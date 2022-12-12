Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Под оккупированным Мелитополем взорвали мост

Елена РощинаПонедельник, 12 декабря 2022, 22:10
Мост под Мелитополем поврежден, скриншот

В пригороде оккупированного Мелитополя в Запорожской области взорвали мост, по которому российские захватчики перевозили военную технику с восточного направления, в результате чего просело дорожное полотно.

Источник: городской глава Мелитополя Иван Федоров, РИА Мелитополь, РИА Новости

Прямая речь Федорова: "В Мелитополе "устал" мост, который соединял город с селом Константиновка. Это один из стратегически важных мостов после "усталости" Крымского моста. Именно через него оккупанты перевозили военную технику с восточного направления. Что ж, недорогие рашисты, ВСУ уже рядом. Бежать будете не оглядываясь!".

Детали: "РИА Мелитополь" сообщает, что сразу после взрывов на мосту в Мелитополе в отдельных частях города оккупанты начали глушить связь и интернет. 

Российское "РИА Новости" со ссылкой на оккупантов сообщило, что, по предварительным данным, возле опоры моста в селе Константиновка в пригороде Мелитополя заложили взрывчатку. 

По данным оккупантов, "мост выстоял, но серьезно просело дорожное полотно". 

ВИДЕО ДНЯ

Движение по мосту пока приостановлено.

Темы: МелитопольЗапорожская областьоккупацияпартизаны
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ЧМ-2022: Аргентина разгромила Хорватию и прошла в финал

видеоПродали последний браслет с "Азовстали", их купили в 44 страны

Кулеба: Россия может повторить попытку большого наступления в январе-феврале

Зеленский подписал закон о ликвидации ОАСК

США готовятся отправить Украине ЗРК Patriot - CNN

ВВП Украины может упасть до 50% в случае продолжения атак России на инфраструктуру – премьер

Все новости...
Мелитополь
В Мелитополе взорвали базу аналитиков ФСБ: россияне передислоцируются – мэр
В результате ударов по вражеским базам в Мелитополе погибло около 200 оккупантов - мэр
В Мелитополе горит логово оккупантов - мэр
Последние новости
00:17
Россияне сбросили взрывчатку и почти 20 раз ударили из САУ по Сумщине
23:58
В США будут судить членов сети, которая незаконно поставляла в РФ оружие и западные технологии
23:50
Зеленский рассказал новозеландцам об экоциде и просчете агрессора
23:32
США не обнаружили признаков попадания оружия в Украине не в те руки - Пентагон
23:03
Молдова будет судиться с "Газпромом" из-за невыполнения контракта
22:56
ЧМ-2022: Аргентина разгромила Хорватию и прошла в финал
22:33
Зеленский: История ОАСК завершилась, история реформ продолжается 
22:25
Ограничения электроэнергии в Киеве сократились, но ситуация все равно еще сложная – YASNO
22:19
Канада предоставит $85 млн на восстановление энергосистемы Украины
22:08
Прокуратура просит три года условного заключения для Саркози по "делу о прослушке"
Все новости...