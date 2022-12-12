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Зеленський: Росія готується до нових атак, бо блекаути – її остання надія

Олена РощінаПонеділок, 12 грудня 2022, 21:48
Зеленський: Росія готується до нових атак, бо блекаути – її остання надія
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський попередив, що Росія готується до нових масових ракетних ударів по Україні, а Україна ввозить обладнання, аби не допустити блекаутів.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні до українців 12 грудня

Пряма мова: "Щодня ми додаємо Україні нових енергетичних сил. Після кожного російського удару відновлюємо систему. Настільки, наскільки це можливо. 

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Ми робимо все, щоб завезти в Україну якнайбільше обладнання, яке може компенсувати шкоду від влучань ракет. І я дякую всім українським підприємцям, волонтерам, усім нашим партнерам, які з цим допомагають. Але всі ми маємо бути свідомими того, що Росія не відмовилася від цієї своєї тактики терору. 

Відсутність масованих ракетних ударів говорить лише про те, що ворог до них готується і може вдарити в будь-який час. Хоча очевидно, що і без світла ми добре знаємо, куди стріляти та що звільняти, Росія все одно сподівається на блекаути. Це остання надія терористів".

Деталі: Президент зазначив, що поки в росіян є ракети, варто реагувати на сигнали повітряної тривоги.

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"На всіх рівнях ми маємо бути готовими до будь-яких ворожих намірів. І зробимо все, щоб пройти цю зиму", – наголосив він.

Теми: ЗеленськийРосіяракетний ударвійна
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