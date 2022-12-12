Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: Росія готується до нових атак, бо блекаути – її остання надія

Олена РощінаПонеділок, 12 грудня 2022, 22:48
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський попередив, що Росія готується до нових масових ракетних ударів по Україні, а Україна ввозить обладнання, аби не допустити блекаутів.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні до українців 12 грудня

Пряма мова: "Щодня ми додаємо Україні нових енергетичних сил. Після кожного російського удару відновлюємо систему. Настільки, наскільки це можливо. 

Ми робимо все, щоб завезти в Україну якнайбільше обладнання, яке може компенсувати шкоду від влучань ракет. І я дякую всім українським підприємцям, волонтерам, усім нашим партнерам, які з цим допомагають. Але всі ми маємо бути свідомими того, що Росія не відмовилася від цієї своєї тактики терору. 

Відсутність масованих ракетних ударів говорить лише про те, що ворог до них готується і може вдарити в будь-який час. Хоча очевидно, що і без світла ми добре знаємо, куди стріляти та що звільняти, Росія все одно сподівається на блекаути. Це остання надія терористів".

Деталі: Президент зазначив, що поки в росіян є ракети, варто реагувати на сигнали повітряної тривоги.

"На всіх рівнях ми маємо бути готовими до будь-яких ворожих намірів. І зробимо все, щоб пройти цю зиму", – наголосив він.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: ЗеленськийРосіяракетний ударвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ЧС-2022: Аргентина розгромила Хорватію та пройшла до фіналу

відеоПродали останній браслет з "Азовсталі", їх купили у 44 країни

Кулеба: Росія може повторити спробу великого наступу в січні-лютому

Зеленський підписав закон про ліквідацію ОАСК

США готуються відправити Україні ЗРК Patriot – CNN

ВВП України може впасти до 50% у разі продовження атак Росії на інфраструктуру – прем’єр

Усі новини...
Зеленський
В Україні розміновано понад пів мільйона вибухонебезпечних предметів – президент
Зеленський у зверненні до G7 запропонував Росії почати виводити війська на Різдво
Щоб війна була коротшою, нам потрібна потужніша допомога – Зеленський
Останні новини
00:31
Окупанти підключають на ЗАЕС мобільні котельні – МАГАТЕ
00:17
Росіяни скинули вибухівку і майже 20 разів вдарили із САУ по Сумщині
23:58
У США судитимуть членів мережі, яка незаконно постачала в РФ зброю та західні технології
23:50
Зеленський розповів новозеландцям про екоцид і прорахунок агресора
23:32
США не виявили ознак потрапляння зброї в Україні не в ті руки – Пентагон
23:03
Молдова судитиметься з "Газпромом" через невиконання контракту
22:56
ЧС-2022: Аргентина розгромила Хорватію та пройшла до фіналу
22:33
Зеленський: Історія ОАСК завершилась, історія реформ триває 
22:25
Обмеження електроенергії в Києві скоротилися, але ситуація все одно ще складна – YASNO
22:19
Канада надасть $85 млн на відновлення енергосистеми України
Усі новини...