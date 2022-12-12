Зеленский: Россия готовится к новым атакам, так как блэкауты – ее последняя надежда

Президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовится к новым массовым ракетным ударам по Украине, а Украина ввозит оборудование, чтобы не допустить блэкаутов.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к украинцам 12 декабря

Прямая речь: "Ежедневно мы добавляем Украине новых энергетических сил. После каждого российского удара восстанавливаем систему. Настолько, насколько это возможно.

Мы делаем все, чтобы завезти в Украину как можно больше оборудования, которое может компенсировать ущерб от попаданий ракет. И я благодарю всех украинских предпринимателей, волонтеров, всех наших партнеров, которые с этим помогают. Но все мы должны осознавать, что Россия не отказалась от этой своей тактики террора.

Отсутствие массированных ракетных ударов говорит лишь о том, что враг к ним готовится и может ударить в любое время. Хотя очевидно, что и без света мы хорошо знаем, куда стрелять и что освобождать, Россия все равно надеется на блэкауты. Это последняя надежда террористов".

Детали: Президент отметил, что пока у россиян есть ракеты, стоит реагировать на сигналы воздушной тревоги.

"На всех уровнях мы должны быть готовы к любым враждебным намерениям. И сделаем все, чтобы пройти эту зиму", – подчеркнул он.