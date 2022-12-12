Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Шольц: Колись ми знову почнемо співпрацю з РФ, а зараз – посилюємо санкції

"Європейська правда"Понеділок, 12 грудня 2022, 22:23
Шольц: Колись ми знову почнемо співпрацю з РФ, а зараз – посилюємо санкції
Олаф Шольц, фото Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц допустив відновлення економічних відносин із Росією, але зауважив, що це можливо лише після припинення нею війни в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RND, таке Шольц сказав на заході, присвяченому 70-річчю Комітету з питань східноєвропейських економічних відносин.

За словами канцлера Німеччини, Росія залишиться найбільшою країною на європейському континенті після закінчення війни в Україні, тому, за його словами, дуже важливо підготуватися до цього часу.

Реклама:

"Зрозуміло одне: на сьогоднішній день відносини, які у нас були, згортаються. Але Росія, яка закінчує війну, і громадяни в Росії, які прагнуть іншого майбутнього для себе, також потребують шансу на те, що в інший час можна буде знову розпочати економічну співпрацю", – зазначив він.

"Тільки це не зараз. Зараз ми посилюємо санкції", – додав Шольц.

Німецький канцлер зауважив, що президент РФ Владімір Путін своєю війною руйнує не лише інфраструктуру України та вбиває українців, а й також руйнує майбутнє Росії. "І саме це він має виправдовувати перед власною країною і власним народом, на майбутнє якого він таким чином впливає", – сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Шольц знову повторив, що мета війни Росії – поділити Європу на сфери впливу й створити нову російську імперію, заради чого вона йде на серйозні порушення міжнародного права: руйнує інфраструктуру та вбиває людей.

"Саме тому Росія не повинна виграти цю війну. І Росія не виграє війну", – підсумував він.

Раніше Шольц висловив думку, що Європа може повернутися до довоєнного "мирного порядку" із Росією і вирішити "всі питання спільної безпеки" після війни в Україні, якщо президент РФ Владімір Путін відмовиться від агресії проти сусідніх держав.

Теми: ШольцНімеччинаРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Шольц
Шольц розкрив подробиці перемовин з Путіним: дивна реакція на санкції та конспірологія - ЗМІ
Захід не планує зміну режиму Путіна – Шольц
Шольц похвалив російську опозицію: Заслуговують на захист
Останні новини
02:49
оновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: