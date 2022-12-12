Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Шольц: Колись ми знову почнемо співпрацю з РФ, а зараз – посилюємо санкції

"Європейська правда"Понеділок, 12 грудня 2022, 23:23
Олаф Шольц, фото Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц допустив відновлення економічних відносин із Росією, але зауважив, що це можливо лише після припинення нею війни в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RND, таке Шольц сказав на заході, присвяченому 70-річчю Комітету з питань східноєвропейських економічних відносин.

За словами канцлера Німеччини, Росія залишиться найбільшою країною на європейському континенті після закінчення війни в Україні, тому, за його словами, дуже важливо підготуватися до цього часу.

"Зрозуміло одне: на сьогоднішній день відносини, які у нас були, згортаються. Але Росія, яка закінчує війну, і громадяни в Росії, які прагнуть іншого майбутнього для себе, також потребують шансу на те, що в інший час можна буде знову розпочати економічну співпрацю", – зазначив він.

"Тільки це не зараз. Зараз ми посилюємо санкції", – додав Шольц.

Німецький канцлер зауважив, що президент РФ Владімір Путін своєю війною руйнує не лише інфраструктуру України та вбиває українців, а й також руйнує майбутнє Росії. "І саме це він має виправдовувати перед власною країною і власним народом, на майбутнє якого він таким чином впливає", – сказав він.

Шольц знову повторив, що мета війни Росії – поділити Європу на сфери впливу й створити нову російську імперію, заради чого вона йде на серйозні порушення міжнародного права: руйнує інфраструктуру та вбиває людей.

ВІДЕО ДНЯ

"Саме тому Росія не повинна виграти цю війну. І Росія не виграє війну", – підсумував він.

Раніше Шольц висловив думку, що Європа може повернутися до довоєнного "мирного порядку" із Росією і вирішити "всі питання спільної безпеки" після війни в Україні, якщо президент РФ Владімір Путін відмовиться від агресії проти сусідніх держав.

Теми: ШольцНімеччинаРосіявійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ЧС-2022: Аргентина розгромила Хорватію та пройшла до фіналу

відеоПродали останній браслет з "Азовсталі", їх купили у 44 країни

Кулеба: Росія може повторити спробу великого наступу в січні-лютому

Зеленський підписав закон про ліквідацію ОАСК

США готуються відправити Україні ЗРК Patriot – CNN

ВВП України може впасти до 50% у разі продовження атак Росії на інфраструктуру – прем’єр

Усі новини...
Шольц
Шольц не вірить, що Путін готовий до поступок в Україні
У Німеччині словом року обрали фразу Шольца про війну в Україні
Канцлер Німеччини: ризик застосування Росією ядерної зброї наразі зменшився
Останні новини
01:19
Литва забороняє пропаганду тоталітарних і авторитарних режимів
00:31
Окупанти підключають на ЗАЕС мобільні котельні – МАГАТЕ
00:17
Росіяни скинули вибухівку і майже 20 разів вдарили із САУ по Сумщині
23:58
У США судитимуть членів мережі, яка незаконно постачала в РФ зброю та західні технології
23:50
Зеленський розповів новозеландцям про екоцид і прорахунок агресора
23:32
США не виявили ознак потрапляння зброї в Україні не в ті руки – Пентагон
23:03
Молдова судитиметься з "Газпромом" через невиконання контракту
22:56
ЧС-2022: Аргентина розгромила Хорватію та пройшла до фіналу
22:33
Зеленський: Історія ОАСК завершилась, історія реформ триває 
22:25
Обмеження електроенергії в Києві скоротилися, але ситуація все одно ще складна – YASNO
Усі новини...