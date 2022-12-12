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Шольц: Когда-то мы снова начнем сотрудничество с РФ, а сейчас - усиливаем санкции

"Европейская правда"Понедельник, 12 декабря 2022, 22:23
Шольц: Когда-то мы снова начнем сотрудничество с РФ, а сейчас - усиливаем санкции
Олаф Шольц, фото Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц допустил восстановление экономических отношений с Россией, но отметил, что это возможно только после прекращения ею войны в Украине.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RND, такое Шольц сказал на мероприятии, посвященном 70-летию Комитета по вопросам восточноевропейских экономических отношений.

По словам канцлера Германии, Россия останется крупнейшей страной на европейском континенте после окончания войны в Украине, поэтому, по его словам, очень важно подготовиться к этому времени.

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"Понятно одно: на сегодняшний день отношения, которые у нас были, сворачиваются. Но Россия, которая заканчивает войну, и граждане в России, которые хотят другого будущего для себя, также нуждаются в шансе на то, что в другое время можно будет снова начать экономическое сотрудничество", - отметил он.

"Только это не сейчас. Сейчас мы усиливаем санкции", - добавил Шольц.

Немецкий канцлер отметил, что президент РФ Владимир Путин своей войной разрушает не только инфраструктуру Украины и убивает украинцев, но также разрушает будущее России. "И именно это он должен оправдывать перед собственной страной и собственным народом, на будущее которого он таким образом влияет", - сказал он.

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Шольц снова повторил, что цель войны России - поделить Европу на сферы влияния и создать новую российскую империю, ради чего она идет на серьезные нарушения международного права: разрушает инфраструктуру и убивает людей.

"Именно поэтому Россия не должна выиграть эту войну. И Россия не выиграет войну", - подытожил он.

Ранее Шольц выразил мнение, что Европа может вернуться к довоенному "мирному порядку" с Россией и решить "все вопросы общей безопасности" после войны в Украине, если президент РФ Владимир Путин откажется от агрессии против соседних государств.

Темы: ШольцГерманияРосcиявойна
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