Ворог атакував громади Сумщини снарядами "Градів", гранатометів і мінами
Вівторок, 13 грудня 2022, 02:58
Протягом дня 12 грудня росіяни здійснили 38 ударів по прикордонню Сумської області.
Джерело: голова військової адміністрації Сумської області Дмитро Живицький
Пряма мова: "Ворожі міни та снаряди розривалися на території трьох громад".
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Деталі: Зокрема, по Краснопільській громаді росіяни випустили 16 боєприпасів із реактивної системи залпового вогню "Град".
Великописарівську громаду з території Росії обстріляли з гранатометів, усього 16 прильотів.
По Середино-Будській громаді було два обстріли, під час яких прилетіло 6 мін.
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Наслідком обстрілів є пошкоджений приватний будинок і сарай.