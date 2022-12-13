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Ворог атакував громади Сумщини снарядами "Градів", гранатометів і мінами

Ольга Глущенко Вівторок, 13 грудня 2022, 03:58
наслідки обстрілів на Сумщині, ілюстративне фото: telegram Живицького

Протягом дня 12 грудня росіяни здійснили 38 ударів по прикордонню Сумської області.

Джерело: голова військової адміністрації Сумської області Дмитро Живицький

Пряма мова: "Ворожі міни та снаряди розривалися на території трьох громад".

Деталі: Зокрема, по Краснопільській громаді росіяни випустили 16 боєприпасів із реактивної системи залпового вогню "Град".

Великописарівську громаду з території Росії обстріляли з гранатометів, усього 16 прильотів.

По Середино-Будській громаді було два обстріли, під час яких прилетіло 6 мін.

Наслідком обстрілів є пошкоджений приватний будинок і сарай.

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Теми: Сумська областьобстрілвійна
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