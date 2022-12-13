Враг атаковал громады Сумщины снарядами "Градов", гранатометов и минами
Вторник, 13 декабря 2022, 02:58
В течение дня 12 декабря россияне совершили 38 ударов по границе Сумской области.
Источник: глава военной администрации Сумской области Дмитрий Живицкий
Прямая речь: "Вражеские мины и снаряды разрывались на территории трех громад".
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Детали: В частности, по Краснопольской громаде россияне выпустили 16 боеприпасов из реактивной системы залпового огня "Град".
Великописаревскую громаду с территории России обстреляли из гранатометов, всего 16 прилетов.
По Середино-Будской громаде было два обстрела, во время которых прилетело 6 мин.
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Следствием обстрелов является поврежденный частный дом и сарай.