Враг атаковал громады Сумщины снарядами "Градов", гранатометов и минами

В течение дня 12 декабря россияне совершили 38 ударов по границе Сумской области.

Источник: глава военной администрации Сумской области Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "Вражеские мины и снаряды разрывались на территории трех громад".

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Детали: В частности, по Краснопольской громаде россияне выпустили 16 боеприпасов из реактивной системы залпового огня "Град".

Великописаревскую громаду с территории России обстреляли из гранатометов, всего 16 прилетов.

По Середино-Будской громаде было два обстрела, во время которых прилетело 6 мин.

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Следствием обстрелов является поврежденный частный дом и сарай.