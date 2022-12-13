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Нідерланди готові створити трибунал для Росії в Гаазі

Ольга Глущенко Вівторок, 13 грудня 2022, 03:35
Нідерланди готові створити трибунал для Росії в Гаазі
Прапор Нідерландів. Фото pixabay.com

Нідерланди готові розмістити у себе новий трибунал за підтримки ООН для розгляду справи про вторгнення Росії в Україну.

Джерело: Reuters із посиланням на міністра закордонних справ Нідерландів Вопке Хекстра

Деталі: Зазначається, що разом з ЄС Нідерланди будуть шукати міжнародну підтримку і фінансування для трибуналу.

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Також ідеться про те, що новий суд не буде на заваді роботі Міжнародного кримінального суду (МКС), який також розміщується в Нідерландах.

Теми: НідерландиРосіявійнасуд
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