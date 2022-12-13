Нідерланди готові створити трибунал для Росії в Гаазі

Нідерланди готові розмістити у себе новий трибунал за підтримки ООН для розгляду справи про вторгнення Росії в Україну.

Джерело: Reuters із посиланням на міністра закордонних справ Нідерландів Вопке Хекстра

Деталі: Зазначається, що разом з ЄС Нідерланди будуть шукати міжнародну підтримку і фінансування для трибуналу.

Також ідеться про те, що новий суд не буде на заваді роботі Міжнародного кримінального суду (МКС), який також розміщується в Нідерландах.