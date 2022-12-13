Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нідерланди готові створити трибунал для Росії в Гаазі

Ольга Глущенко Вівторок, 13 грудня 2022, 04:35
Прапор Нідерландів. Фото pixabay.com

Нідерланди готові розмістити у себе новий трибунал за підтримки ООН для розгляду справи про вторгнення Росії в Україну.

Джерело: Reuters із посиланням на міністра закордонних справ Нідерландів Вопке Хекстра

Деталі: Зазначається, що разом з ЄС Нідерланди будуть шукати міжнародну підтримку і фінансування для трибуналу.

Також ідеться про те, що новий суд не буде на заваді роботі Міжнародного кримінального суду (МКС), який також розміщується в Нідерландах.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: НідерландиРосіявійнасуд
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Окупанти підключають на ЗАЕС мобільні котельні – МАГАТЕ

ЧС-2022: Аргентина розгромила Хорватію та пройшла до фіналу

відеоПродали останній браслет з "Азовсталі", їх купили у 44 країни

Кулеба: Росія може повторити спробу великого наступу в січні-лютому

Зеленський підписав закон про ліквідацію ОАСК

США готуються відправити Україні ЗРК Patriot – CNN

Усі новини...
Нідерланди
Парламент Нідерландів пропонує заморозити вступ Сербії в ЄС через неприєднання до санкцій проти РФ
Нідерланди нададуть Україні обладнання та запчастини для ремонту енергомереж
Прокуратура Нідерландів не вимагатиме від Росії екстрадиції винних у загибелі рейсу MH17 
Останні новини
05:15
Генсек ООН: Через руйнування Україна потребує потужної міжнародної підтримки
04:12
фотоБайден підписав закон про одностатеві шлюби
03:42
Нова Зеландія передасть Україні майже $2 млн на гуманітарну допомогу
02:42
У ПВК "Вагнер" росіяни завербували 23 тисячі ув’язнених – ЦНС
01:48
Петиція про ветування реформи містобудування набрала необхідну кількість голосів
01:19
Литва забороняє пропаганду тоталітарних і авторитарних режимів
00:31
Окупанти підключають на ЗАЕС мобільні котельні – МАГАТЕ
00:17
Росіяни скинули вибухівку і майже 20 разів вдарили із САУ по Сумщині
23:58
У США судитимуть членів мережі, яка незаконно постачала в РФ зброю та західні технології
23:50
Зеленський розповів новозеландцям про екоцид і прорахунок агресора
Усі новини...