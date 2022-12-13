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Нидерланды готовы создать трибунал для России в Гааге

Ольга ГлущенкоВторник, 13 декабря 2022, 03:35
Нидерланды готовы создать трибунал для России в Гааге
Флаг Нидерландов. Фото pixabay.com

Нидерланды готовы разместить у себя новый трибунал при поддержке ООН для рассмотрения дела о вторжении России в Украину.

Источник: Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра

Детали: Отмечается, что вместе с ЕС Нидерланды будут искать международную поддержку и финансирование для трибунала.

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Также говорится о том, что новый суд не будет мешать работе Международного уголовного суда (МУС), который также размещается в Нидерландах.

Темы: НидерландыРосcиявойнасуд
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