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Засновника FTX заарештували на Багамах – WР

Вівторок, 13 грудня 2022, 05:28
ФОТО GETTY IMAGES

Сем Бенкман-Фрід, засновник збанкрутілої криптовалютної біржі FTX, був заарештований у понеділок на Багамських островах після пред’явлення звинувачень прокуратурою США.

Джерело: The Washington Post

Деталі: Видання зазначає, що цей арешт є важливим у розслідуванні справ Бенкмана-Фріда і FTX.

Зокрема, тому що засновник і його компанія знаходяться під пильною увагою з листопада, коли протягом декількох днів він спочатку звернувся за допомогою до конкуруючої біржі, а потім подав заяву про банкрутство після того, як FTX не змогла задовольнити запити клієнтів на виведення коштів.

Згідно із заявами про банкрутство, компанія заборгувала своїм кредиторам щонайменше 3 мільярди доларів, і слідчі шукають відповіді на питання, чи використовувала вона кошти клієнтів для надання позик інвестиційному підрозділу Бенкмана-Фріда, Alameda Research.

Арешт був проведений на вимогу уряду США, йдеться в заяві прокурор США Деміан Вільямса.

"Ми очікуємо, що вранці ми перейдемо до розкриття обвинувального висновку, і тоді у нас буде більше інформації", – зазначив він.

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Щоб знати більше, читайте: Крах FTX: як Сем Бенкман-Фрід завалив криптогіганта вартістю 30 мільярдів доларів

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