Основателя FTX арестовали на Багамах – ԜР
Сэм Бенкман-Фрид, основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, был арестован в понедельник на Багамских островах после предъявления обвинений прокуратурой США.
Источник: The Washington Post
Детали: Издание отмечает, что этот арест является важным в расследовании дел Бенкмана-Фрида и FTX.
В частности, потому что основатель и его компания находятся под пристальным вниманием с ноября, когда в течение нескольких дней он сначала обратился за помощью к конкурирующей бирже, а затем подал заявление о банкротстве после того, как FTX не смогла удовлетворить запросы клиентов на вывод средств.
Согласно заявлениям о банкротстве, компания задолжала своим кредиторам по меньшей мере 3 миллиарда долларов, и следователи ищут ответы на вопрос, использовала ли она средства клиентов для предоставления займов инвестиционному подразделению Бенкмана-Фрида, Alameda Research.
Арест был произведен по требованию правительства США, говорится в заявлении прокурор США Дэмиан Уильямса.
"Мы ожидаем, что утром мы перейдем к раскрытию обвинительного заключения, и тогда у нас будет больше информации", - отметил он.
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