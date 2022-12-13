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Основателя FTX арестовали на Багамах – ԜР

Вторник, 13 декабря 2022, 04:28
Основателя FTX арестовали на Багамах – ԜР
ФОТО GETTY IMAGES

Сэм Бенкман-Фрид, основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, был арестован в понедельник на Багамских островах после предъявления обвинений прокуратурой США.

Источник: The Washington Post

Детали: Издание отмечает, что этот арест является важным в расследовании дел Бенкмана-Фрида и FTX.

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В частности, потому что основатель и его компания находятся под пристальным вниманием с ноября, когда в течение нескольких дней он сначала обратился за помощью к конкурирующей бирже, а затем подал заявление о банкротстве после того, как FTX не смогла удовлетворить запросы клиентов на вывод средств.

Согласно заявлениям о банкротстве, компания задолжала своим кредиторам по меньшей мере 3 миллиарда долларов, и следователи ищут ответы на вопрос, использовала ли она средства клиентов для предоставления займов инвестиционному подразделению Бенкмана-Фрида, Alameda Research.

Арест был произведен по требованию правительства США, говорится в заявлении прокурор США Дэмиан Уильямса.

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"Мы ожидаем, что утром мы перейдем к раскрытию обвинительного заключения, и тогда у нас будет больше информации", - отметил он.

Знать больше: Крах FTX: как Сэм Бенкман-Фрид завалил криптогиганта стоимостью 30 миллиардов долларов

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