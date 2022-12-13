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ЄС дасть гроші Угорщині, щоби розблокувати 18 млрд євро для України

"Європейська правда"Вівторок, 13 грудня 2022, 06:53
ЄС дасть гроші Угорщині, щоби розблокувати 18 млрд євро для України
Орбан, фото AFP/Getty Images

Угорщина змогла добитися від Брюсселя розмороження частини призначених для неї коштів, щоб Будапешт зняв вето щодо деяких важливих питань, у тому числі 18 млрд макрофінансової допомоги для України.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Посли ЄС одностайно затвердили рішення надати Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги.

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Досягнення згоди щодо цього пакета у такому форматі до останнього було під питанням, зокрема через позицію Угорщини. Формально Віктор Орбан заявляв, що Будапешт проти спільного надання коштів від блоку. Відтак Брюссель почав готувати "план Б", щоб Україна могла все одно отримати ці кошти без згоди Угорщини - через індивідуальні гарантії 26 країн-членів, замість загальноєвропейської. Цього хотіли уникнути, щоб не демонструвати розбіжностей у ЄС щодо підтримки України.  

Угорщині, як відомо, не погоджувалися надати 7,5 млрд з передбачених для неї європейських коштів через проблеми з верховенством права, а також "ковідних" 5,8 млрд на відновлення економіки. Будапешт зі свого боку блокував виділення 18 млрд макрофінансової допомоги для України та домовленість про мінімальний глобальний корпоративний податок. 

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Врешті, у понеділок країни-члени ЄС погодилися розблокувати 6,3 млрд коштів, а також затвердили угорський план витрат коштів з "ковідного" фонду - 5,8 млрд євро у грантах, які затримували вже півтора роки через демократичний відкат в країні. Втім, це затвердження відбулося з умовами - Угорщина повинна буде виконати 27 змін у сфері боротьби з корупцією і незалежністю судової системи. 

Домовленість виглядає як перемога для угорського прем’єра Віктора Орбана, який місяцями сподівався завдяки можливості ветувати рішення на рівні ЄС - які приймаються одностайно - добитися коштів. Також на користь такого компромісу могло зіграти прагнення країн ЄС на тлі війни РФ проти України зберегти видимість того, що країни "говорять одним голосом".

Втім, ще залишається питання, чи зможе Угорщина виконати 27 умов для фактичного отримання грошей та чи визнають зроблене достатнім. 

Нагадаємо, 10 грудня Рада ЄС схвалила виділення 18 млрд макрофінансової допомоги для України для її підтримки в умовах війни протягом 2023 року. Пропозицію Єврокомісії погодили через письмову процедуру і у вівторок подадуть до Європарламенту на розгляд і затвердження.

Теми: ЄСУгорщина
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