ЄС дасть гроші Угорщині, щоби розблокувати 18 млрд євро для України

Угорщина змогла добитися від Брюсселя розмороження частини призначених для неї коштів, щоб Будапешт зняв вето щодо деяких важливих питань, у тому числі 18 млрд макрофінансової допомоги для України.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Посли ЄС одностайно затвердили рішення надати Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги.

#COREPERII | ✅ Ambassadors in principle unanimously approved a financial support package to provide #Ukraine with €18 billion in 2023. #EU2022CZ keeps its promise to help Ukraine stand up to Russia and the EU remains united. #StandWithUkraine



More ⬇️https://t.co/6m6scSA1V0 pic.twitter.com/9wgESKlPZK