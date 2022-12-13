ЕС даст деньги Венгрии, чтобы разблокировать 18 млрд евро для Украины

Венгрия смогла добиться от Брюсселя разморозки части предназначенных для нее средств, чтобы Будапешт снял вето по некоторым важным вопросам, в том числе 18 млрд макрофинансовой помощи для Украины.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Послы ЕС единогласно утвердили решение предоставить Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи.

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#COREPERII | ✅ Ambassadors in principle unanimously approved a financial support package to provide #Ukraine with €18 billion in 2023. #EU2022CZ keeps its promise to help Ukraine stand up to Russia and the EU remains united. #StandWithUkraine



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Достижение согласия по этому пакету в таком формате до последнего было под вопросом, в частности из-за позиции Венгрии. Формально Виктор Орбан заявлял, что Будапешт против совместного предоставления средств от блока. Поэтому Брюссель начал готовить "план Б", чтобы Украина могла все равно получить эти средства без согласия Венгрии - через индивидуальные гарантии 26 стран-членов, вместо общеевропейской. Этого хотели избежать, чтобы не демонстрировать разногласий в ЕС по поддержке Украины.

Венгрии, как известно, не соглашались предоставить 7,5 млрд из предусмотренных для нее европейских средств из-за проблем с верховенством права, а также "ковидных" 5,8 млрд на восстановление экономики. Будапешт со своей стороны блокировал выделение 18 млрд макрофинансовой помощи для Украины и договоренность о минимальном глобальном корпоративном налоге.

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В понедельник страны-члены ЕС согласились разблокировать 6,3 млрд средств, а также утвердили венгерский план расходов средств из "ковидного" фонда - 5,8 млрд евро в грантах, которые задерживали уже полтора года из-за демократического отката в стране. В то же время, это утверждение произошло с условиями - Венгрия должна будет реализовать 27 изменений в сфере борьбы с коррупцией и независимостью судебной системы.

Договоренность выглядит как победа для венгерского премьера Виктора Орбана, который месяцами надеялся благодаря возможности ветировать решения на уровне ЕС - которые принимаются единогласно - добиться выделения средств. Также в пользу такого компромисса могло сыграть стремление стран ЕС на фоне войны РФ против Украины сохранить видимость того, что страны "говорят одним голосом".

Впрочем, еще остается вопрос, сможет ли Венгрия выполнить 27 условий для фактического получения денег и признают ли сделанное достаточным.

Напомним, Совет ЕС одобрил выделение 18 млрд макрофинансовой помощи для Украины для ее поддержки в условиях войны в течение 2023 года. Предложение Еврокомиссии согласовали через письменную процедуру и во вторник подадут в Европарламент на рассмотрение и утверждение.