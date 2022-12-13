Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС даст деньги Венгрии, чтобы разблокировать 18 млрд евро для Украины

"Европейская правда"Вторник, 13 декабря 2022, 07:53
Орбан, фото AFP/Getty Images

Венгрия смогла добиться от Брюсселя разморозки части предназначенных для нее средств, чтобы Будапешт снял вето по некоторым важным вопросам, в том числе 18 млрд макрофинансовой помощи для Украины.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Послы ЕС единогласно утвердили решение предоставить Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи.

Достижение согласия по этому пакету в таком формате до последнего было под вопросом, в частности из-за позиции Венгрии. Формально Виктор Орбан заявлял, что Будапешт против совместного предоставления средств от блока. Поэтому Брюссель начал готовить "план Б", чтобы Украина могла все равно получить эти средства без согласия Венгрии - через индивидуальные гарантии 26 стран-членов, вместо общеевропейской. Этого хотели избежать, чтобы не демонстрировать разногласий в ЕС по поддержке Украины.  

Венгрии, как известно, не соглашались предоставить 7,5 млрд из предусмотренных для нее европейских средств из-за проблем с верховенством права, а также "ковидных" 5,8 млрд на восстановление экономики. Будапешт со своей стороны блокировал выделение 18 млрд макрофинансовой помощи для Украины и договоренность о минимальном глобальном корпоративном налоге. 

В понедельник страны-члены ЕС согласились разблокировать 6,3 млрд средств, а также утвердили венгерский план расходов средств из "ковидного" фонда - 5,8 млрд евро в грантах, которые задерживали уже полтора года из-за демократического отката в стране. В то же время, это утверждение произошло с условиями - Венгрия должна будет реализовать 27 изменений в сфере борьбы с коррупцией и независимостью судебной системы. 

ВИДЕО ДНЯ

Договоренность выглядит как победа для венгерского премьера Виктора Орбана, который месяцами надеялся благодаря возможности ветировать решения на уровне ЕС - которые принимаются единогласно - добиться выделения средств. Также в пользу такого компромисса могло сыграть стремление стран ЕС на фоне войны РФ против Украины сохранить видимость того, что страны "говорят одним голосом".

Впрочем, еще остается вопрос, сможет ли Венгрия выполнить 27 условий для фактического получения денег и признают ли сделанное достаточным. 

Напомним, Совет ЕС одобрил выделение 18 млрд макрофинансовой помощи для Украины для ее поддержки в условиях войны в течение 2023 года. Предложение Еврокомиссии согласовали через письменную процедуру и во вторник подадут в Европарламент на рассмотрение и утверждение.

Темы: ЕСВенгрия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

обновлено от 07:28Над Киевщиной и столицей ПВО сбила 11 вражеских "Шахедов"

Оккупанты подключают на ЗАЭС мобильные котельные – МАГАТЭ

ЧМ-2022: Аргентина разгромила Хорватию и прошла в финал

видеоПродали последний браслет с "Азовстали", их купили в 44 страны

Кулеба: Россия может повторить попытку большого наступления в январе-феврале

Зеленский подписал закон о ликвидации ОАСК

Все новости...
ЕС
Министры ЕС не смогли согласовать 9-й пакет санкций против России
ЕС ввел новые санкции против Ирана из-за поставок России беспилотников
Глава МИД Венгрии объяснил, почему блокирует новый пакет санкций ЕС
Последние новости
08:50
В Сейм Польши внесли проект относительно Верховного Суда, от которого зависит получение средств ЕС
08:39
фотоАтака дронов: в Киевской области поврежден частный дом
08:28
Россия запускает "Шахеды" с Азовского моря - Воздушные силы
08:25
Норвегия передаст Украине 10 мостов для замены разрушенных
08:08
обновлено от 07:28Над Киевщиной и столицей ПВО сбила 11 вражеских "Шахедов"
08:05
фотоРоссияне выпустили по жилым кварталам Никополя и Марганца более 50 снарядов
07:42
В Сейме Польши провалили вотум недоверия министру юстиции
07:01
ВСУ отбили вражеские атаки возле 14 населенных пунктов – сводка
06:44
В Шевченковском районе Киева прогремели взрывы – Кличко
06:26
На Киевщине работает ПВО – глава ОВА
Все новости...