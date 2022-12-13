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Росіяни випустили 50 снарядів по Нікопольщині: пошкоджені будинки, магазини, ЛЕП

Ірина БалачукВівторок, 13 грудня 2022, 07:15
Росіяни випустили 50 снарядів по Нікопольщині: пошкоджені будинки, магазини, ЛЕП
ФОТО З TELEGRAM РЕЗНІЧЕНКА

Уночі 13 грудня російські окупанти вкотре обстріляли Нікопольський район з "Градів" та важкої артилерії, пошкодивши десятки приватних та багатоповерхових будинків, авто та лінії електропередачі.  

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Росіяни усю ніч тероризували Нікопольський район. Били з "Градів" та важкої артилерії по трьох громадах – Нікопольській, Червоногригорівській та Марганецькій. Минулося без загиблих та поранених". 

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Фото з Telegram РезнІченка 

Деталі: За словами голови ОВА, загалом зафіксовано 7 обстрілів, під час яких загарбники випустили понад 50 снарядів по мирних містах та селах. 

 
Фото з Telegram РезнІченка 

У Нікополі окупанти пошкодили десяток багатоповерхових та приватних будинків, господарчі споруди, адміністративні будівлі, магазин, лінії електропередач. Обстріл спричинив пожежу, але рятувальники уже приборкали вогонь. 

 
Фото з Telegram РезнІченка 

У Червоногригорівській громаді пошкоджені понад 10 приватних будинків і господарських споруд, а також електромережі. Ворожий снаряд знищив гараж та легкову автівку.

У Марганецькій громаді наслідки атаки уточнюються.

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Теми: Дніпропетровська областьвійнаНікополь
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