Росіяни випустили 50 снарядів по Нікопольщині: пошкоджені будинки, магазини, ЛЕП

Уночі 13 грудня російські окупанти вкотре обстріляли Нікопольський район з "Градів" та важкої артилерії, пошкодивши десятки приватних та багатоповерхових будинків, авто та лінії електропередачі.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Росіяни усю ніч тероризували Нікопольський район. Били з "Градів" та важкої артилерії по трьох громадах – Нікопольській, Червоногригорівській та Марганецькій. Минулося без загиблих та поранених".

Фото з Telegram РезнІченка

Деталі: За словами голови ОВА, загалом зафіксовано 7 обстрілів, під час яких загарбники випустили понад 50 снарядів по мирних містах та селах.

Фото з Telegram РезнІченка

У Нікополі окупанти пошкодили десяток багатоповерхових та приватних будинків, господарчі споруди, адміністративні будівлі, магазин, лінії електропередач. Обстріл спричинив пожежу, але рятувальники уже приборкали вогонь.

Фото з Telegram РезнІченка

У Червоногригорівській громаді пошкоджені понад 10 приватних будинків і господарських споруд, а також електромережі. Ворожий снаряд знищив гараж та легкову автівку.



У Марганецькій громаді наслідки атаки уточнюються.