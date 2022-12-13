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Россияне выпустили 50 снарядов по Никопольщине: повреждены дома, магазины, ЛЭП

Ирина БалачукВторник, 13 декабря 2022, 08:15
ФОТО ИЗ TELEGRAM РЕЗНИЧЕНКО

Ночью 13 декабря российские оккупанты в очередной раз обстреляли Никопольский район из "Градов" и тяжелой артиллерии, повредив десятки частных и многоэтажных домов, авто и линии электропередачи. 

Источник: глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Россияне всю ночь терроризировали Никопольский район. Били из "Градов" и тяжелой артиллерии по трем общинам – Никопольской, Красногригорьевской и Марганецкой. Обощлось без погибших и раненых". 

 
Фото Из Telegram РезнИченкО

Детали: По словам главы ОВА, всего зафиксировано 7 обстрелов, во время которых захватчики выпустили более 50 снарядов по мирным городам и селам. 

 
Фото Из Telegram РезнИченкО

В Никополе оккупанты повредили десяток многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки, административные здания, магазин, линии электропередач. Обстрел вызвал пожар, но спасатели уже потушили огонь. 

 
Фото Из Telegram РезнИченкО

В Красногригорьевской общине повреждены более 10 частных домов и хозяйственных построек, а также электросети. Вражеский снаряд уничтожил гараж и легковой автомобиль.

В Марганецкой общине последствия атаки уточняются.

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Темы: Днепропетровская областьвойнаНикополь
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