Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне выпустили 50 снарядов по Никопольщине: повреждены дома, магазины, ЛЭП

Ирина БалачукВторник, 13 декабря 2022, 07:15
Россияне выпустили 50 снарядов по Никопольщине: повреждены дома, магазины, ЛЭП
ФОТО ИЗ TELEGRAM РЕЗНИЧЕНКО

Ночью 13 декабря российские оккупанты в очередной раз обстреляли Никопольский район из "Градов" и тяжелой артиллерии, повредив десятки частных и многоэтажных домов, авто и линии электропередачи. 

Источник: глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Россияне всю ночь терроризировали Никопольский район. Били из "Градов" и тяжелой артиллерии по трем общинам – Никопольской, Красногригорьевской и Марганецкой. Обощлось без погибших и раненых". 

Реклама:
 
Фото Из Telegram РезнИченкО

Детали: По словам главы ОВА, всего зафиксировано 7 обстрелов, во время которых захватчики выпустили более 50 снарядов по мирным городам и селам. 

 
Фото Из Telegram РезнИченкО

В Никополе оккупанты повредили десяток многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки, административные здания, магазин, линии электропередач. Обстрел вызвал пожар, но спасатели уже потушили огонь. 

 
Фото Из Telegram РезнИченкО

В Красногригорьевской общине повреждены более 10 частных домов и хозяйственных построек, а также электросети. Вражеский снаряд уничтожил гараж и легковой автомобиль.

ВИДЕО ДНЯ

В Марганецкой общине последствия атаки уточняются.

Темы: Днепропетровская областьвойнаНикополь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Днепропетровская область
4 человека пострадали в Днепропетровской области от российского дрона
В результате вражеской атаки на Днепропетровщине горело агропредприятие
Защитники сбили ночью над Днепропетровской областью ракету и беспилотник
Последние новости
23:55
СМИ: В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
ОбновленоРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
Все новости...
Реклама: