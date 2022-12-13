Росіяни убили 3 мирних мешканців на Донеччині

Наслідки російських ударів по Донеччині. Фото з Telegram Кириленка

Троє цивільних загинули та ще 16 дістали поранень у результаті російських обстрілів Донецької області 12 грудня.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Росія вбиває цивільних. За 12 грудня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 у Гірнику та 1 у Часовому Яру".

Деталі: Голова ОВА додав, що ще 16 людей в області дістали поранення.

Станом на ранок 13 грудня росіяни убили щонайменше 1 255 мешканців Донеччини та поранили щонайменше 2 736 цивільних.

Ці дані не остаточні, оскільки, за словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.