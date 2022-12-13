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Россияне убили 3 мирных жителей в Донецкой области

Ирина БалачукВторник, 13 декабря 2022, 07:54
Россияне убили 3 мирных жителей в Донецкой области
Последствия российских ударов по Донецкой области. Фото из Telegram Кириленко

Трое гражданских погибли и еще 16 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области 12 декабря.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Россия убивает гражданских. За 12 декабря россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: 2 в Горняке и 1 в Часовом Яру".

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Детали: Глава ОВА добавил, что еще 16 человек в области получили ранения.

По состоянию на утро 13 декабря россияне убили по меньшей мере 1 255 жителей Донецкой области и ранили по меньшей мере 2 736 гражданских.

Эти данные не окончательные, поскольку, по словам Кириленко, сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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