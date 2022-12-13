Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

До енергосистеми підключено виведений з ладу обстрілами енергоблок АЕС – Міненерго

Станіслав ПогоріловВівторок, 13 грудня 2022, 08:05
До енергосистеми підключено виведений з ладу обстрілами енергоблок АЕС – Міненерго
Герман Галущенко, фото: Facebook

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що 9 енергоблок АЕС, який було виведено з робочого ладу після ракетного обстрілу, підключено до енергосистеми країни.

Джерело: пресслужба Міністерства енергетики

Пряма мова Галущенка: "Це черговий крок до стабільності енергосистеми. Всі 9 енергоблоків вітчизняних атомних електростанцій, які знаходяться на підконтрольній Україні території, працюють для забезпечення потреб населення та економіки країни".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що 9 енергоблок-тисячник (потужністю 1000 МВт) Енергоатома було підключено до електромережі о 1:09, після поновлювального ремонту. Наразі триває набір потужності.

Про яку АЕС йде мова не повідомляється. Галущенко тільки сказав, що енергоблок було виведено з робочого ладу 23 листопада в результаті ракетних обстрілів.

Міністр також нагадав, що на даний час окупантами блокується включення енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС, яка продовжує споживати більше 100 МВт електроенергії на власні потреби від енергосистеми України.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше:

  • В енергосистемі станом на ранок 12 грудня зберігається значний дефіцит потужності, на Одещині ситуація все ще складна, відновлення живлення споживачів триває.
  • З огляду на ситуацію в енергосистемі на сьогодні дефіцит залишатиметься протягом зимового сезону.
  • Причиною дефіциту є масовані атаки Росії на українську енергосистему. Ремонт потужностей ускладнився з настанням морозів.

Теми: енергетикаАЕСвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
енергетика
Держава має повернути контроль над деякими стратегічними енергооб'єктами – Зеленський
Дефіцит електроенергії: у середу Україна знову запросила аварійну допомогу з Європи
У Норвегії запрацювала найбільша у світі плавуча вітрова електростанція
Останні новини
02:49
оновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: