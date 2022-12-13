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До енергосистеми підключено виведений з ладу обстрілами енергоблок АЕС – Міненерго

Станіслав ПогоріловВівторок, 13 грудня 2022, 09:05
Герман Галущенко, фото: Facebook

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що 9 енергоблок АЕС, який було виведено з робочого ладу після ракетного обстрілу, підключено до енергосистеми країни.

Джерело: пресслужба Міністерства енергетики

Пряма мова Галущенка: "Це черговий крок до стабільності енергосистеми. Всі 9 енергоблоків вітчизняних атомних електростанцій, які знаходяться на підконтрольній Україні території, працюють для забезпечення потреб населення та економіки країни".

Деталі: Повідомляється, що 9 енергоблок-тисячник (потужністю 1000 МВт) Енергоатома було підключено до електромережі о 1:09, після поновлювального ремонту. Наразі триває набір потужності.

Про яку АЕС йде мова не повідомляється. Галущенко тільки сказав, що енергоблок було виведено з робочого ладу 23 листопада в результаті ракетних обстрілів.

Міністр також нагадав, що на даний час окупантами блокується включення енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС, яка продовжує споживати більше 100 МВт електроенергії на власні потреби від енергосистеми України.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • В енергосистемі станом на ранок 12 грудня зберігається значний дефіцит потужності, на Одещині ситуація все ще складна, відновлення живлення споживачів триває.
  • З огляду на ситуацію в енергосистемі на сьогодні дефіцит залишатиметься протягом зимового сезону.
  • Причиною дефіциту є масовані атаки Росії на українську енергосистему. Ремонт потужностей ускладнився з настанням морозів.

Теми: енергетикаАЕСвійна
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