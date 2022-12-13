К энергосистеме подключен выведенный из строя обстрелами энергоблок АЭС - Минэнерго

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что 9 энергоблок АЭС, который был выведен из рабочего строя после ракетного обстрела, подключен к энергосистеме страны.

Источник: пресс-служба Министерства энергетики

Прямая речь Галущенко: "Это очередной шаг к стабильности энергосистемы. Все 9 энергоблоков отечественных атомных электростанций, которые находятся на подконтрольной Украине территории, работают для обеспечения потребностей населения и экономики страны".

Детали: Сообщается, что 9 энергоблок-тысячник (мощностью 1000 МВт) Энергоатома был подключен к электросети в 1:09, после восстановительного ремонта. Сейчас продолжается набор мощности.

О какой АЭС идет речь не сообщается. Галущенко только сказал, что энергоблок был выведен из рабочего строя 23 ноября в результате ракетных обстрелов.

Министр также напомнил, что в настоящее время оккупантами блокируется включение энергоблоков временно оккупированной Запорожской АЭС, которая продолжает потреблять более 100 МВт электроэнергии на собственные нужды от энергосистемы Украины.

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