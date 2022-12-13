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ЗСУ вже знищили понад 95 тисяч окупантів

Ірина БалачукВівторок, 13 грудня 2022, 09:33
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила близько 95 260 солдатів, 1 931 артилерійську систему та 5 930 бойових броньованих машин.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.12 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 95 260 (+500) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 966 (+0) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 930 (+2) од,
  • артилерійських систем – 1 931 (+2) од,
  • РСЗВ – 404 (+7) од,
  • засобів ППО – 211 (+0) од,
  • літаків – 281 (+0) од,
  • гелікоптерів – 264 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 617 (+0) од,
  • крилатих ракет ‒ 592 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 549 (+5) од,
  • спеціальної техніки ‒ 170 (+1) од.

Дані уточнюються.  

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Теми: РосіявійнаГенштаб
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