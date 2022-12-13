ЗСУ вже знищили понад 95 тисяч окупантів
Вівторок, 13 грудня 2022, 08:33
Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила близько 95 260 солдатів, 1 931 артилерійську систему та 5 930 бойових броньованих машин.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.12 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 95 260 (+500) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2 966 (+0) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 930 (+2) од,
- артилерійських систем – 1 931 (+2) од,
- РСЗВ – 404 (+7) од,
- засобів ППО – 211 (+0) од,
- літаків – 281 (+0) од,
- гелікоптерів – 264 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 617 (+0) од,
- крилатих ракет ‒ 592 (+0) од,
- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 549 (+5) од,
- спеціальної техніки ‒ 170 (+1) од.
Дані уточнюються.
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