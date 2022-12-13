ВСУ уже уничтожили более 95 тысяч оккупантов
Вторник, 13 декабря 2022, 09:33
Россия в захватнической войне против Украины уже потеряла около 95 260 солдат, 1 931 артиллерийскую систему и 5 930 боевых бронированных машин.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.12 ориентировочно составили:
- личного состава – около 95 260 (+500) человек ликвидировано,
- танков – 2 966 (+0) ед,
- боевых бронированных машин – 5 930 (+2) ед,
- артиллерийских систем – 1 931 (+2) ед,
- РСЗО – 404 (+7) ед,
- средств ПВО – 211 (+0) ед,
- самолетов – 281 (+0) ед,
- вертолетов – 264 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 617 (+0) ед,
- крылатых ракет – 592 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 549 (+5) ед,
- специальной техники – 170 (+1) ед.
Данные уточняются.
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