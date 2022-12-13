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На Харківщині під обстріл росіян потрапила швидка, поранено фельдшера – ОВА

Станіслав ПогоріловВівторок, 13 грудня 2022, 09:37
Фото: Telegram

Вночі окупанти завдали удару по місту Куп'янськ Харківської області з зенітно-ракетних систем С-300, о 4 ранку під обстріл потрапила швидка.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Вночі окупанти завдали ракетного удару системою С-300 по місту Куп’янськ. Ракета влучила в двоповерхову адмінбудівлю, внаслідок чого сталася пожежа на площі 400 м.кв. Будівля повністю зруйнована. Обійшлося без потерпілих".

 

Деталі: Згодом Синєгубов сказав, що після 4 години ранку внаслідок обстрілу швидкої, яка їхала на виклик у Куп‘янську, отримав поранення фельдшер - чоловік 54 років. Він отримав допомогу на місці.

 

Повідомляється, що окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти області. Минулої доби мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Харківський, Чугуївський, Ізюмський та Куп’янський райони.

 

На Куп’янському напрямку ворог здійснював обстріли з танків та артилерії в районі Кислівки, Котлярівки, Табаївки та Берестового.

Теми: Харківська областьвійна
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