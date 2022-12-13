На Харьковщине под обстрел россиян попала скорая, ранен фельдшер - ОВА

Ночью оккупанты нанесли удар по городу Купянск Харьковской области из зенитно-ракетных систем С-300, в 4 утра под обстрел попала скорая.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Ночью оккупанты нанесли ракетный удар системой С-300 по городу Купянск. Ракета попала в двухэтажное админздание, в результате чего произошел пожар на площади 400 м.кв. Здание полностью разрушено. Обошлось без пострадавших".

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Детали: Впоследствии Синегубов сказал, что после 4 часов утра в результате обстрела скорой, которая ехала на вызов в Купянске, получил ранения фельдшер - мужчина 54 лет. Он получил помощь на месте.

Сообщается, что оккупанты продолжают обстреливать приграничные населенные пункты области. За прошедшие сутки минометным и артиллерийским обстрелам подверглись Харьковский, Чугуевский, Изюмский и Купянский районы.

На Купянском направлении враг осуществлял обстрелы из танков и артиллерии в районе Кисловки, Котляровки, Табаевки и Берестового.