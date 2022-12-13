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На Харьковщине под обстрел россиян попала скорая, ранен фельдшер - ОВА

Станислав ПогориловВторник, 13 декабря 2022, 09:37
Фото: Telegram

Ночью оккупанты нанесли удар по городу Купянск Харьковской области из зенитно-ракетных систем С-300, в 4 утра под обстрел попала скорая.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Ночью оккупанты нанесли ракетный удар системой С-300 по городу Купянск. Ракета попала в двухэтажное админздание, в результате чего произошел пожар на площади 400 м.кв. Здание полностью разрушено. Обошлось без пострадавших".

 

Детали: Впоследствии Синегубов сказал, что после 4 часов утра в результате обстрела скорой, которая ехала на вызов в Купянске, получил ранения фельдшер - мужчина 54 лет. Он получил помощь на месте.

 

Сообщается, что оккупанты продолжают обстреливать приграничные населенные пункты области. За прошедшие сутки минометным и артиллерийским обстрелам подверглись Харьковский, Чугуевский, Изюмский и Купянский районы.

 

На Купянском направлении враг осуществлял обстрелы из танков и артиллерии в районе Кисловки, Котляровки, Табаевки и Берестового.

Темы: Харьковская областьвойна
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