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Група країн ЄС офіційно обурилася словами Макрона щодо "гарантій безпеки" для РФ – ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 13 грудня 2022, 09:36
Еммануель Макрон. Фото Getty Images

Група країн зі східного флангу Євросоюзу офіційно висловила несхвалення заяв президента Франції Еммануеля Макрона про те, що з Росією варто говорити про "гарантії безпеки" для неї – на додачу до відкритих заяв з низки столиць минулого тижня. 

Про це з посиланням на свої джерела у дипломатичних колах повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

За їхніми словами, у понеділок 12 грудня група держав офіційно висловила невдоволення та пояснила Франції свою позицію щодо слів Еммануеля Макрона про те, що Заходу варто подумати, як задовольнити потребу Росії в "гарантіях безпеки", якщо Путін погодиться на переговори про припинення війни в Україні.

Головуюча у Раді ЄС Чехія допомогла офіційно оформити цей демарш, до якого – за словами двох дипломатів – приєдналися держави Балтії, Польща та Словаччина, можливо і Чехія. Агентству поки не вдалося отримати офіційні підтвердження чи спростування цих деталей. 

За словами трьох дипломатів, Чехія минулого тижня передала європейським столицям проєкт демаршу. У документі йшлося про те, що усі попередні дії РФ стосовно європейської безпекової архітектури мали на меті розколоти й ослабити Європу. У ньому також нагадали, як розвивався діалог з Кремлем щодо питань безпеки, починаючи з акту про співпрацю Росії і НАТО 1997 року і до обговорень, які Москва ініціювала перед відкритим нападом на Україну, наприкінці 2021 року.  

Фіналізований документ Чехія та представники ще кількох країн-членів у понеділок передали до МЗС Франції. 

Нагадаємо, на початку грудня президент Франції Еммануель Макрон у телеефірі заявив, що Захід повинен подумати, як задовольнити потребу Росії в гарантіях безпеки, якщо Путін погодиться на переговори про припинення війни в Україні.

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Цю заяву розкритикували і в Україні, і в низці європейських столиць. В МЗС Польщі заявили, що якщо хтось і потребує гарантій безпеки, так це Україна і держави Центрально-Східної Європи. У Гельсінкі також заявили, що у нинішніх обставинах потрібні гарантії не для Росії, а гарантії проти Росії. 

Прем’єрка Естонії зауважила, що передчасно починати з Росією переговори про мир небезпечно, і не лише для України. 

Макрон після критики заявив, що його словам надали перебільшене значення. 

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Теми: ЄСМакронРосіягарантії безпеки
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