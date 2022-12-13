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Группа стран ЕС официально возмутилась словами Макрона о "гарантиях безопасности" для РФ – СМИ

"Европейская правда"Вторник, 13 декабря 2022, 08:36
Группа стран ЕС официально возмутилась словами Макрона о гарантиях безопасности для РФ – СМИ
Эммануэль Макрон. Фото Getty Images

Группа стран с восточного фланга Евросоюза официально выразила неодобрение в связи с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о том, что с Россией стоит говорить о "гарантиях безопасности" для нее – в дополнение к открытым заявлениям из ряда столиц на прошлой неделе. 

Об этом со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

По их словам, в понедельник 12 декабря группа государств официально выразила недовольство и объяснила Франции свою позицию относительно слов Эммануэля Макрона о том, что Западу стоит подумать, как удовлетворить потребность России в "гарантиях безопасности", если Путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине.

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Председательствующая в Совете ЕС Чехия помогла официально оформить этот демарш, к которому - по словам двух дипломатов – присоединились государства Балтии, Польша и Словакия, возможно и Чехия. Агентству пока не удалось получить официальные подтверждения или опровержения этих деталей. 

По словам трех дипломатов, Чехия на прошлой неделе передала европейским столицам проект демарша. В документе говорилось о том, что все предыдущие действия РФ в отношении европейской архитектуры безопасности имели целью расколоть и ослабить Европу. В нем также напомнили, как развивался диалог с Кремлем по вопросам безопасности, начиная с акта о сотрудничестве России и НАТО 1997 года и до обсуждений, которые Москва инициировала перед открытым нападением на Украину, в конце 2021 года.  

Финализированный документ Чехия и представители еще нескольких стран-членов в понедельник передали в МИД Франции. 

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Напомним, в начале декабря президент Франции Эммануэль Макрон в телеэфире заявил, что Запад должен подумать, как удовлетворить потребность России в гарантиях безопасности, если Путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине.

Это заявление раскритиковали и в Украине, и в ряде европейских столиц. В МИД Польши заявили, что если кто-то и нуждается в гарантиях безопасности, так это Украина и государства Центрально-Восточной Европы. В Хельсинки также заявили, что в нынешних обстоятельствах нужны гарантии не для России, а гарантии против России. Премьер Эстонии отметила, что преждевременно начинать с Россией переговоры о мире опасно, и не только для Украины. 

Макрон после критики заявил, что его словам придали преувеличенное значение. 

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Темы: ЕСМакронРосcиягарантии безопасности
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