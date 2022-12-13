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Губернатор Брянської області РФ заявив, що ЗСУ запустили ракету по місту Клинці

Станіслав ПогоріловВівторок, 13 грудня 2022, 09:09
Губернатор Брянської області РФ заявив, що ЗСУ запустили ракету по місту Клинці
скриншот

Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз повідомив, що вночі було запущено ракету по місту Клинці, він звинувачує у цьому ЗСУ.

Джерело: Богомаз у Telegram, російська служба ВВС, "Meduza"

Пряма мова Богомаза: "Сьогодні вночі ЗСУ здійснили обстріл території міста Клинці. У результаті роботи систем ППО Збройних сил Російської Федерації ракету було знищено, окремі частини потрапили на територію промзони. Постраждалих і руйнувань немає. На місці працюють оперативні служби".

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Деталі: Повідомляється, що Клинці розташовані приблизно за 60 кілометрів від кордону з Чернігівською областю України. Згідно з даними з відкритих джерел, у місті дислокований мотострілецький полк.

За даними місцевих видань, до цього сталася пожежа у селищі Климове області, яке розташоване приблизно за 30 кілометрів від українського кордону. Там також знаходиться військова частина і військовий аеродром.

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Теми: РосіявійнаУкраїна
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