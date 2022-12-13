Губернатор Брянской области РФ заявил, что ВСУ запустили ракету по городу Клинцы

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз сообщил, что ночью была запущена ракета по городу Клинцы, он обвиняет в этом ВСУ.

Источник: Богомаз в Telegram, русская служба ВВС, "Meduza"

Прямая речь Богомаза: "Сегодня ночью ВСУ совершили обстрел территории города Клинцы. В результате работы систем ПВО Вооруженных сил Российской Федерации ракета была уничтожена, отдельные части попали на территорию промзоны. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы".

Детали: Сообщается, что Клинцы расположены примерно в 60 километрах от границы с Черниговской областью Украины. Согласно данным из открытых источников, в городе дислоцирован мотострелковый полк.

По данным местных изданий, до этого произошел пожар в поселке Климово области, который расположен примерно в 30 километрах от украинской границы. Там также находится воинская часть и военный аэродром.

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