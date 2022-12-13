Іван-дурак та Баба-яга: Путін наказав пропагувати героїв казок з "традиційними цінностями"

Президент країни-агресора Володимир Путін вирішив зробити популярнішими героїв російської історії та фольклору, які відповідають "традиційним цінностям", для цього він доручив уряду вжити відповідних заходів.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Деталі: У дорученні Путіна говориться, що "уряду необхідно вжити заходів, спрямованих на популяризацію героїв російської історії та фольклору, які відповідають традиційним цінностям".

Йдеться, у тому числі, про використання зображень цих героїв під час виробництва образотворчої, друкованої, сувенірної та іншої тиражованої продукції і товарів народного споживання.

Що було раніше: