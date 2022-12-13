Іван-дурак та Баба-яга: Путін наказав пропагувати героїв казок з "традиційними цінностями"
Вівторок, 13 грудня 2022, 10:54
Президент країни-агресора Володимир Путін вирішив зробити популярнішими героїв російської історії та фольклору, які відповідають "традиційним цінностям", для цього він доручив уряду вжити відповідних заходів.
Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"
Деталі: У дорученні Путіна говориться, що "уряду необхідно вжити заходів, спрямованих на популяризацію героїв російської історії та фольклору, які відповідають традиційним цінностям".
Йдеться, у тому числі, про використання зображень цих героїв під час виробництва образотворчої, друкованої, сувенірної та іншої тиражованої продукції і товарів народного споживання.
Що було раніше:
- 24 листопада Держдума РФ ухвалила в третьому (остаточному) читанні пакет законів про повну заборону "пропаганди нетрадиційних сексуальних відносин". 30 листопада їх схвалила Рада Федерації, а 5 грудня підписав Путін - після цього нові правила відразу набули чинності.
- 9 листопада Путін затвердив основи державної політики "щодо збереження і зміцнення традиційних російських духовно-моральних цінностей".