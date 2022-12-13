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Іван-дурак та Баба-яга: Путін наказав пропагувати героїв казок з "традиційними цінностями"

Станіслав ПогоріловВівторок, 13 грудня 2022, 09:54
Іван-дурак та Баба-яга: Путін наказав пропагувати героїв казок з традиційними цінностями
Володимир Путні, фото: Getty Images

Президент країни-агресора Володимир Путін вирішив зробити популярнішими героїв російської історії та фольклору, які відповідають "традиційним цінностям", для цього він доручив уряду вжити відповідних заходів.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Деталі: У дорученні Путіна говориться, що "уряду необхідно вжити заходів, спрямованих на популяризацію героїв російської історії та фольклору, які відповідають традиційним цінностям".

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Йдеться, у тому числі, про  використання зображень цих героїв під час виробництва образотворчої, друкованої, сувенірної та іншої тиражованої продукції і товарів народного споживання.

Що було раніше:

  • 24 листопада Держдума РФ ухвалила в третьому (остаточному) читанні пакет законів про повну заборону "пропаганди нетрадиційних сексуальних відносин". 30 листопада їх схвалила Рада Федерації, а 5 грудня підписав Путін - після цього нові правила відразу набули чинності.
  • 9 листопада Путін затвердив основи державної політики "щодо збереження і зміцнення традиційних російських духовно-моральних цінностей".

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Теми: РосіяПутін
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