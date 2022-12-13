Иван-дурак и Баба-яга: Путин приказал пропагандировать героев сказок с "традиционными ценностями"

Президент страны-агрессора Владимир Путин решил сделать популярнее героев российской истории и фольклора, которые соответствуют "традиционным ценностям", для этого он поручил правительству принять соответствующие меры.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Детали: В поручении Путина говорится, что "правительству необходимо принять меры, направленные на популяризацию героев российской истории и фольклора, соответствующих традиционным ценностям".

Речь идет, в том числе, об использовании изображений этих героев при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражируемой продукции и товаров народного потребления.

Что предшествовало: