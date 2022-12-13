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Иван-дурак и Баба-яга: Путин приказал пропагандировать героев сказок с "традиционными ценностями"

Станислав ПогориловВторник, 13 декабря 2022, 10:54
Владимир Путин, фото: Getty Images

Президент страны-агрессора Владимир Путин решил сделать популярнее героев российской истории и фольклора, которые соответствуют "традиционным ценностям", для этого он поручил правительству принять соответствующие меры.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Детали: В поручении Путина говорится, что "правительству необходимо принять меры, направленные на популяризацию героев российской истории и фольклора, соответствующих традиционным ценностям".

Речь идет, в том числе, об использовании изображений этих героев при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражируемой продукции и товаров народного потребления.

Что предшествовало:

  • 24 ноября Госдума РФ приняла в третьем (окончательном) чтении пакет законов о полном запрете "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений". 30 ноября их одобрил Совет Федерации, а 5 декабря подписал Путин - после этого новые правила сразу вступили в силу.
  • 9 ноября Путин утвердил основы государственной политики "по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

Темы: РосcияПутин
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