Президент страны-агрессора Владимир Путин решил сделать популярнее героев российской истории и фольклора, которые соответствуют "традиционным ценностям", для этого он поручил правительству принять соответствующие меры.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Детали: В поручении Путина говорится, что "правительству необходимо принять меры, направленные на популяризацию героев российской истории и фольклора, соответствующих традиционным ценностям".

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Речь идет, в том числе, об использовании изображений этих героев при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражируемой продукции и товаров народного потребления.

Что предшествовало:

24 ноября Госдума РФ приняла в третьем (окончательном) чтении пакет законов о полном запрете "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений". 30 ноября их одобрил Совет Федерации, а 5 декабря подписал Путин - после этого новые правила сразу вступили в силу.

9 ноября Путин утвердил основы государственной политики "по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".