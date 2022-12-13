Иван-дурак и Баба-яга: Путин приказал пропагандировать героев сказок с "традиционными ценностями"
Вторник, 13 декабря 2022, 10:54
Президент страны-агрессора Владимир Путин решил сделать популярнее героев российской истории и фольклора, которые соответствуют "традиционным ценностям", для этого он поручил правительству принять соответствующие меры.
Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"
Детали: В поручении Путина говорится, что "правительству необходимо принять меры, направленные на популяризацию героев российской истории и фольклора, соответствующих традиционным ценностям".
Речь идет, в том числе, об использовании изображений этих героев при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражируемой продукции и товаров народного потребления.
Что предшествовало:
- 24 ноября Госдума РФ приняла в третьем (окончательном) чтении пакет законов о полном запрете "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений". 30 ноября их одобрил Совет Федерации, а 5 декабря подписал Путин - после этого новые правила сразу вступили в силу.
- 9 ноября Путин утвердил основы государственной политики "по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".