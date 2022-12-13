В Киеве арестован замглавы Федерации профсоюзов: подозрение в растрате 138 млн

Заместителя председателя Федерации профсоюзов Украины подозревают в незаконном отчуждении имущества на более 138 миллионов гривен.

Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований, Офис генпрокурора, СБУ, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно ГБР: "Совместно с сотрудниками СБУ задокументировано, что заместитель председателя ФПУ в 2019 году вместе с другими должностными лицами принимал решение о незаконном отчуждении в пользу частного предприятия здания государственной курортной бальнеолечебницы в Киеве".

Детали: По данным следствия, подозреваемый как председатель наблюдательного совета ЧАО "Укрпрофздравница" принял решение о продаже объекта недвижимого имущества - Киевской курортной бальнеолечебницы площадью 11 тыс 672 м кв. Согласно заключению судебной оценочно-строительной экспертизы общая стоимость имущества более 138 млн грн.

Больница, которая вообще не подлежала отчуждению, была продана по значительно более низкой стоимости, говорят в ГБР.

Детали: В сообщении правоохранителей традиционно не указано имя подозреваемого, но по данным УП, речь идет о Владимире Саенко.

Чиновнику сообщено о подозрении по факту растраты чужого имущества, злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенного по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.

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Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой в виде залога в размере 124 миллиона гривен, а также отстранил его от должности заместителя председателя Федерации профсоюзов Украины сроком на 2 месяца.