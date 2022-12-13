Мери закликали депутатів не голосувати за скандальну реформу містобудування

Глави українських міст та селищ виступили проти скандального законопроєкту №5655 про реформу містобудування, розгляд якого у другому читанні очікується 13 грудня, та просять доопрацювати його.

Джерело: звернення очільників міст, опубліковане на сайті Асоціації міст України, законопроєкт №5655

Пряма мова: "Ми, голови українських міст, сіл і селищ, висловлюємо свою позицію та наголошуємо, що у цьому питанні абсолютно одностайні та категорично проти ухвалення цього законопроєкту.

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Асоціація міст України, як найбільша асоціація органів місцевого самоврядування, чітко висловила свою позицію: не можна допустити ухвалення цього документа у тій редакції, яка існує наразі".

Деталі: У зверненні йдеться, що законопроєкт створює умови для монопольного централізованого допуску будівельників на ринок. Тим, хто потрапить туди, буде дозволено створити приватний орган контролю містобудівної діяльності без жодного впливу держави чи місцевого самоврядування.

По-друге, на думку міських глав, контроль і нагляд місцевого самоврядування знищуються шляхом заміни їх на моніторинг, який включає в себе лише спостерігання за самовільним будівництвом.

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По-третє, вводиться будівельна амністія та відшкодування вартості будівництва самовільним забудовникам з місцевого бюджету, а також порушуються права власників земельних ділянок, адже відповідальності за самовільне будівництво не буде, як йдеться у зверненні.

Крім того, міська влада вважає, що таким чином ліквідується можливість громадськості контролювати законність забудови та впливати на незаконні будівництва, а також "знищуються досягнення реформи децентралізації, вся галузь централізується та звільняється від реального контролю".

Асоціація міст України додає, що неодноразово зверталася до голови Комітету з питань організації держ влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради з проханням спільно доопрацювати законопроект.

Під зверненням, зокрема, підписався міський голова Києва, а також мер Львова, Хмельницького, Тернополя, Чернігова, Вінниці, Житомира, Рівного, Дніпра, Івана-Франківська, тимчасово окупованого Маріуполя, Ужгорода, Миколаєва, Луцька, Черкас та інших міст та селищ України.

Пряма мова: "Наголошуємо на дотриманні прозорих процедур і антикорупційних норм, гарантуванні безпеки мешканців, збереженні досягнень реформи децентралізації в законопроекті та необхідності доопрацювання проекту Закону України №5655 з зазначених вище питань до винесення його на розгляд Верховної Ради України.

Доопрацювання, широке громадське обговорення, консультації з професійними середовищами і тільки тоді голосування у сесійній залі Верховної Ради".

Довідково: Документ підтримали депутати у першому читанні в червні минулого року. Він суттєво змінює всю модель містобудівного контролю. 1 грудня законопроєкт було знято з розгляду парламентом.

Ініціатор законопроекту – голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк. За її словами, реформа має підвищити роль органів місцевого самоврядування, збільшити їхні повноваження, посилити їхню відповідальність, а також зменшити корупційні ризики

Водночас архітектори критикують законопроєкт за утиски своїх прав та ризики монополізації ринку, органи місцевої влади – за лобізм великих забудовників та обмеження прав місцевого самоврядування, активісти – за відсутність інструментів для широкого громадського контролю、